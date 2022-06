Fachkräfte vor 2 Stunden

Zwischen Schwarzwald, Hochrhein und Bodensee gibt es wieder mehr Azubis im Handwerk

In diesem Jahr haben mehr Jugendliche Lust auf eine Lehre in einem Betrieb. Das zeigen aktuelle Zahlen der Handwerkskammer Konstanz. Insgesamt werden aber Fachkräfte knapper – auch in der Region.