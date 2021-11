Wo Batterien alleine nicht genügend Leistung bringen, da liefern Brennstoffzellen die nötige Energie für den elektrischen Antrieb. Vor allem schwere Fahrzeuge wie Busse und Lastwagen soll diese Zukunftstechnologie bald flächendeckend voranbringen. Dafür sorgen soll nun das Projekt HyFleet, in dem die Brennstoffzelle als Antrieb bei Reisebussen für die Serienproduktion entwickelt werden soll. Eins der beteiligten Unternehmen ist ZF Friedrichshafen.

Forschungsprojekt für Reisebusse mit E-Antrieb

Der Automobilzulieferer vom Bodensee beteiligt sich gemeinsam mit den Unternehmen Freudenberg, Flixbus und Atmosfair an dem Projekt des Bundesverkehrsministeriums zur Brennstoffzellentechnologie. Die Machbarkeitsstudie solle helfen, Brennstoffzellenantriebe für schwere Nutzfahrzeuge zu optimieren, teilte der ZF-Konzern mit. Innerhalb von drei Jahren sollen rein elektrisch angetriebenen Reisebusse erprobt und weiterentwickelt werden. Das Ministerium erhofft sich dadurch wichtige Erkenntnisse für den optimalen Einsatz von Brennstoffzellen in Reisebussen.

Ein E-Bus mit ZF-Komponenten, wie dem Cetrax-Getriebe, auf Testfahrt in Friedrichshafen. | Bild: Felix Kaestle

ZF bringt Erfahrung aus E-Mobilität mit ein

ZF kann in das Projekt seine Erfahrung für den elektronischen Antrieb bei Nutzfahrzeugen einbringen. „Künftig wird die Brennstoffzelle aufgrund ihrer Reichweite und schnellen Betankungszeiten eine wichtige Rolle in der E-Mobilität für schwere Nutzfahrzeuge spielen“, sagte ZF-Nutzfahrzeugvorstand Wilhelm Rehm. „Die Elektrifizierung betreiben wir seit jeher technologieoffen – auch die Brennstoffzelle hat für uns von Beginn an eine wichtige Rolle als Antriebslösung eingenommen.“

So funktioniert die Brennstoffzelle In der Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff (H2) mit Sauerstoff (O2) aus der Umgebungsluft. Dabei wird entsteht elektrische Energie, die etwa zum Fahren mit einem E-Antrieb genutzt werden kann. Zudem entsteht Wärme und reines Wasser (H2O). Gewonnen wird H2 mittels der Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt wird. Kommt hierfür regenerativer Strom zum Einsatz, arbeitet der Brennstoffzellenantrieb komplett klimaneutral. Um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, soll Wasserstoff künftig nicht nur Pkw und Nutzfahrzeuge antreiben, sondern auch Züge, Flugzeuge und Schiffe. Auch die energieintensive Wirtschaft wie Stromversorger, Stahlindustrie, Maschinenbau oder Zementwerke plant mit Wasserstoff. (auk)

Das Technologieunternehmen Freudenberg aus Weinheim bringt als Partner sein Wissen über die Brennstoffzelle mit ein. „Wir wollen sowohl die Dauerhaltbarkeit als auch die Effizienz der Technologie maßgeblich weiterentwickeln“, sagte Claus Möhlenkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung von Freudenberg Sealing Technologies.

Forschung an Batterie und Brennstoffzelle

Konkret geht es darum, wie Batterie und Brennstoffzelle auf einander abgestimmt sein müssen. Weitere Forschungsschwerpunkte sind das Kühlkonzept des Systems und die Belastbarkeit des Antriebssystem. „Im HyFleet-Projekt steht ein hoher Praxisnutzen des Brennstoffzellenantriebs im Mittelpunkt, neben der Energieeffizienz des Antriebs umfasst das auch Fahreigenschaften und Handling etwa bei der Wasserstoff-Betankung“, heißt es in der Pressemitteilung von ZF.

Das Konsortium wird laut Mitteilung von der Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH geführt, einer Tochterfirma von Freudenberg Sealing Technologies, weitere Partner sind der Mobilitätsanbieter Flixbus und die Klimaschutzorganisation Atmosfair.