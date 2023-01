Einsteigen, anschnallen, Gurt aufheizen: ZF Friedrichshafen hat den ersten beheizbaren Sitzgurt entwickelt. Der Automobilzulieferer vom Bodensee präsentiert diese und weitere Neuerungen bei der Consumer Electronics Show (CES), die am Donnerstag in Las Vegas gestartet ist.

Durch feine Heizleiter, die mit der Stoffstruktur verwoben sind, könne sich der Gurt auf 36 bis 40 Grad Celsius erwärmen. Der neuartige Sitzgurt sei laut Hersteller genau so sicher und ebenso einfach zu bedienen wie herkömmliche Modelle.

Feine Heizleiter sind mit der textilen Gurtstruktur verwoben. | Bild: zf

Zusätzlich senke der Gurt den Stromverbrauch bei Elektroautos, weil sich in der Kombination mit weiteren körpernahen Heizsystemen wie Lenkrad- und Sitzheizung weniger Energie aufgewendet werden müsse, um den Innenraum aufzuwärmen. „In der kalten Jahreszeit kann so bis zu 15 Prozent Reichweite gewonnen werden“, verspricht ZF in einer Pressemitteilung.

Mehrere große Autohersteller haben Interesse

Der beheizbare Sitzgurt ist laut Angaben von ZF serienreif. „Wir sind mit mehreren großen Fahrzeugherstellern im Gespräch“, sagt ein Konzernsprecher gegenüber dem SÜDKURIER. Es liefen bereits erste Erprobungen. „Wir sind in der Angebotsphase für erste Serienaufträge.“ Nach einer Beauftragung dauere es in der Regel zwei bis drei Jahre, bis ein Serienauto mit einem neuen Produkt auf der Straße fährt.

Eine andere Neuheit von ZF wird in Zukunft auf US-amerikanischen Straßen unterwegs sein: In Las Vegas stellt der Zulieferer ein neues Shuttlebus-Modell vor, die Level-4-Busse. Durch eine Partnerschaft mit dem Mobilitätsdienstleister Beep sollen künftig mehrere tausend der selbstfahrenden Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Mit 15 Sitzplätzen, aber ohne Lenkrad und Bremspedal: ZF stellt in Las Vegas seine neuen autonomen Shuttlebusse vor. | Bild: zf

Das Neue daran: Die autonomen Shuttlebusse sind nicht mehr auf den Betreib auf baulich abgetrennten Fahrspuren ausgerichtet. Der „Virtual Driver“, also das System, das das Fahrzeug steuert, erkennt das Umfeld mithilfe von Kamera-, Radar, Geräuscherkennunungs- und Lidarsystemen (Lidar = „Light detection and ranging“; Entfernungsmessung mithilfe von Laserstrahlen). Mittels künstlicher Intelligenz werden Fahrstrategien abgeleitet.

Auf diese Weise könnten die neuen autonomen Fahrzeuge nach Angaben von ZF sicher im gemischten Verkehr manövrieren, sofern die jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen dies erlauben.