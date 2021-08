Deutschlands drittgrößter Autozulieferer ZF kämpft mit den Auswirkungen eines unerwarteten Booms im Nutzfahrzeugbereich, mit der Chip-Krise und knappen Personal-Ressourcen. Um lieferfähig zu bleiben öffnet der Konzern die Brieftasche und zahlt satte Zuschläge an manche Beschäftigte in Friedrichshafen.

Bei ZF brummt das Geschäft wieder – allerdings mehr, als dem Autozulieferer aktuell lieb sein kann. Der Motor in der Produktion am Stammsitz des Milliardenkonzerns in Friedrichshafen droht zu überhitzen. In Mitarbeiterkreisen macht die