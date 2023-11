Meinung vor 29 Minuten

Wolfgang Grupp, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung!

Unser Brief zum Wochenende geht an Wolfgang Grupp. Der 81-jährige hat die Weichen für die Zukunft des Unternehmens Trigema gestellt: Er übergibt an seine beiden Kinder. Aber ist er wirklich für den Ruhestand gemacht?