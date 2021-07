Camping vor 1 Stunde

Wildcampen ist schön, aber verboten: Das Konstanzer Start-up MyCabin macht Übernachten in der Natur trotzdem möglich

Den ganz besonderen Platz zum Übernachten suchen immer mehr Camper in Deutschland und das am liebsten mitten in der Natur. Bei der Suche nach Stellplätzen für das Wohnmobil oder das Zelt hilft die Plattform MyCabin von einem Start-up aus Konstanz.