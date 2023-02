Das Ringhotel Krone aus Friedrichshafen, der Softwareentwickler Formigas aus Konstanz, die Dorow Clinic aus Waldshut oder die Agentur Biema aus Villingen-Schwenningen: Sie zählen zu den beliebtesten Arbeitgebern im Südwesten. Das hat der SÜDKURIER mithilfe von Daten des Bewertungsportals Kununu ermittelt.

Welche sind die besten Arbeitgeber in Ihrem Landkreis? Das erfahren Sie mit Klick auf den jeweiligen Landkreis: Bodenseekreis, Landkreis Konstanz, Landkreis Waldshut und Schwarzwald-Baar-Kreis.

Über die Auswertung Für die Auswertung wurde auf Basis von knapp 17.500 Bewertungen ermittelt, welche Unternehmen in den Landkreisen Konstanz, Waldshut, Schwarzwald-Baar sowie dem Bodenseekreis jeweils den besten Kununu-Score erreicht haben. Dabei handelt es sich um eine Gesamtnote von bis zu fünf Sternen, die Nutzer mit jeder Bewertung abgeben. Beim Erstellen der Rangliste wurden nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens 20 Bewertungen erhalten haben. Die Auswertung erfolgte Anfang Januar 2023, daher können die hier dargestellten Werte von den aktuellen auf den jeweiligen Profilen abweichen.

Dass Bewerber ihre Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber immer stärker von Bewertungen leiten lassen, zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Trendence vom Februar 2022: Demnach nutzen knapp drei Viertel aller Jobsuchenden Portale wie Kununu. Rund 30 Prozent all jener, die bereits eine Zusage bekommen haben, nehmen daraufhin noch einmal das Profil des Unternehmens genauer unter die Lupe.

Bewerber orientieren sich an Kununu-Bewertungen

„Es gibt Bewerber, die im Gespräch klar sagen, dass sie sich bei ihrer Bewerbung auch an Kununu orientieren. Das ist inzwischen nicht anders als in vielen anderen Online-Bereichen, wo Bewertungen von realen Kunden – in diesem Fall Mitarbeitenden – eine wichtige Rolle spielen“, sagt Sebastian Dix, Pressesprecher vom Stadtwerk am See aus Friedrichshafen. Auch andere Firmen aus dem Südwesten, die bei Kununu aktiv sind, teilen diese Erfahrung.

Kununu Kununu gilt als die größte Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Auszubildende und Bewerber können bei Kununu anonym Unternehmen bewerten und Kommentare verfassen. Auch Gehaltsinformationen können anonym geteilt werden. Unternehmen haben die Möglichkeit, sich auf Kununu als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und auf einzelne Bewertungen zu reagieren. All das ist frei einsehbar.

„Gerade in den letzten zwei bis drei Jahren richtet sich das Augenmerk der Bewerber nicht nur auf das Gehalt sondern auf die Work-Life-Balance, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Arbeitsumgebung, die Unternehmenskultur und die Sozialleistungen“, sagt Jürgen Hoffmann, Geschäftsführer der Radolfzeller Personal- und Unternehmensberatung Get2Gether. Den Firmen ermöglicht die Plattform, auch diese weichen Faktoren zu vermitteln, die bei einer klassischen Stellenausschreibung außen vor bleiben.

Die Arbeitgeber wissen, wie wichtig der Auftritt bei Kununu ist und pflegen ihn deshalb. Wer als Unternehmen bei Kununu aktiv ist, kann etwa Bilder einstellen oder Stellenanzeigen posten. „Uns ist es wichtig, dass jede Bewertung, die auf dem Portal eingeht, auch beantwortet wird“, sagt Rebecca Isele von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen. Dabei betont sie, dass nicht nur positive, sondern auch negative Beiträge auf dem Profil nicht unkommentiert stehen gelassen werden.

Kununu-Bewertungen sind anonym

Bei Kununu plaudern ehemalige und aktuelle Beschäftigte und Auszubildende aus dem Nähkästchen – und das anonym. Laut Ramona Gisinger, Leiterin des Vorstandsstabs der Sparkasse Hochrhein, würden daher authentische Aussagen über Arbeitgeber veröffentlicht, die einen realistischen und vertrauenswürdigen Blick auf das Miteinander widerspiegeln. „Gleichzeitig sind die Rückmeldungen auf Kununu für uns ein wertvolles Feedback unserer Mitarbeitenden.“

Was läuft im Unternehmen nicht so gut? Was könnte der Arbeitgeber machen, um attraktiver auch bei der eigenen Belegschaft zu werden? Bei Kununu können sich Beschäftigte genau das von der Seele schreiben und ihre Bewertungen werden oftmals nach Veröffentlichung von der Personalabteilung oder anderen Verantwortlichen gelesen.

Wer die Kununu-Profile von Arbeitgebern aus der Region überfliegt, findet dort auch Bewertungen, aus denen der Frust spricht. So manche Unternehmen geben auch an, dass sie offensichtlich missverständliche oder falsche Darstellungen kommentieren. Denn einfach löschen können Unternehmen die Bewertungen nicht.

Kununu in der Kritik

So wichtig Kununu für einige Bewerber und Unternehmen auch ist – es steht auch in der Kritik. Unter anderem wird die Echtheit oder Glaubwürdigkeit der Bewertungen infrage gestellt. Da die Kommentare anonym abgegeben werden, ist nicht nachvollziehbar, ob sie wirklich von (ehemaligen) Mitarbeitern stammen, oder ob jemand anderes ein Unternehmen besonders positiv oder negativ darzustellen versucht.

Kununu selbst weist auf seinen mehrstufigen Prüfprozess hin. So durchlaufen alle Bewertungen zunächst eine technisch-automatisierten Kontrolle. Werden dabei Auffälligkeiten festgestellt, wird ein Beitrag manuell geprüft und zum Beispiel auch ein Nachweis verlangt, dass der Nutzer bei dem Unternehmen arbeitet oder sich dort beworben hat.

Viele positive Bewertungen in kurzer Zeit

Auffällig ist es auch, wenn positive Bewertungen geballt innerhalb weniger Wochen auftreten. Das ist zum Teil auch bei Unternehmen aus der SÜDKURIER-Auswertung zu beobachten. Eine Häufung bedeutet nicht automatisch, dass Bewertungen gefälscht sind. Allerdings ermutigen viele Unternehmen explizit zufriedene Mitarbeiter oder erfolgreiche Bewerber dazu, eine Bewertung abzugeben.

Es gibt auch zu gute Bewertungen

Wer allerdings zu gut bei Kununu abschneidet, erscheint ebenfalls unglaubwürdig. So hat in einer Umfrage des Recruiting-Softwareherstellers Soudgarden die Mehrheit der Befragten angegeben, sie empfänden Unternehmen besonders ansprechend, die mittelmäßig bewertet wurden. Eine 75-prozentige Weiterempfehlungsrate sei realistisch und gut, bei mehr als 80 Prozent werde manch einer stutzig.

„Grundsätzlich ist es interessant zu wissen, dass der durchschnittliche Kununu-Score (über alle Branchen hinweg) bei 3,6 liegt“, sagt eine Kununu-Sprecherin. Zudem würde, gerade wenn wenige Bewertungen vorliegen, das Bild verzerrt. So tummeln sich unter den bestbewerteten Unternehmen im Südwesten einige, die kaum mehr als 20 Bewertungen auf sich vereinen können.

Andere, große Arbeitgeber, wie ZF Friedrichshafen oder der Messtechnik-Hersteller Testo, haben teils mehrere Hundert oder Tausend Bewertungen – darunter etliche gute oder sehr gute – und finden sich doch auf den regionalen Bestenlisten nicht wieder.

Profile mit vielen Bewertungen zeigen eine größere Bandbreite und geben Interessierten damit einen realistischeres Bild. Letztlich ist es aber bei Kununu wie bei anderen Bewertungen im Internet: Sie können einen ersten Eindruck vermitteln – blind vertrauen sollte man ihnen aber nicht.