Selten hat ein kleiner Mittelständler in so kurzer Zeit so viel Bedeutung erlangt wie der Apparatebauer Binder. Die Tuttlinger Firma ist das einizge Unternehmen, das in Deutschland Spezial-Kühlschränke für die Lagerung moderner Anti-Corona-Impfstoffe herstellt. Der SÜDKURIER erhielt Einblick in die Produktion der lebensrettenden Geräte.

Alleinstellungsmerkmal: extreme Kälte! Binder in Tuttlingen kann als einer von ganz wenigen Apparatebauern weltweit Ultra-Tiefkühlschränke herstellen. Die Nachfrage ist in Zeiten von Corona enorm.| Bild: Thomas Kienzle, AFP