Die Schnitzel, die für manche keine sind, kosten 3,19 Euro. Zwei Stück sind in der Packung im Kühlregal, eher klein, zusammen wiegen sie 180 Gramm. Ergibt fast 18 Euro pro Kilo. Inhalt: Soja, Öl und etwas Weizen, gepresst, paniert. An der Fleischtheke wiegt ein einzelnes Schweineschnitzel rund 200 Gramm und kostet knapp zwei Euro. Das geht im Kühlregal noch etwas billiger, beim Bio-Metzger deutlich teurer. In diesem Beispiel liegt der Kilopreis bei rund zehn Euro.

Wie kann es sein, dass ein Schnitzel aus Soja fast das Doppelte kostet wie eines aus Schwein?

Es gibt nicht nur einen Grund, sondern mehrere, heißt es von der Verbraucherzentrale Bayern. Ein messbarer: die Mehrwertsteuer. Die beträgt bei Fleisch sieben Prozent, der ermäßigte Steuersatz für den Grundbedarf. Was darunter fällt, ist im Umsatzsteuergesetz festgelegt – Fleischersatzprodukte gehören nicht dazu.

Die Folge: 19 Prozent Mehrwertsteuer. Selbst wenn Hersteller für 100 Gramm Schweineschnitzel und Sojaschnitzel dasselbe verlangen würden, zum Beispiel einen Euro: Am Ende würde das Schweineschnitzel 1,07 Euro und das Sojaschnitzel 1,19 Euro kosten.

Ein beliebtes Winteressen – Grünkohl mit Kartoffeln, Koch- und Pinkelwurst und „echter“ Kassler. | Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein weiterer Grund für den Preisunterschied: „Die Masse macht es aus“, sagt Daniela Krehl vom Referat Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Bayern.

Zwar sei die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten weiter gestiegen, „aber im Vergleich zu Fleisch ist das noch immer auf einem niedrigen Niveau“. Fixkosten, die unabhängig von der verkauften Menge entstehen, haben so einen stärkeren Einfluss auf den Preis eines einzelnen Produkts. Dazu gehören beim Fleischersatz auch die Entwicklungskosten.

Kosten Innovation so viel Geld?

„Die Entwicklung von diesen Produkten steckt noch immer in den Kinderschuhen“, sagt Krehl. Ein richtiger Trend sei erst im vergangenen Jahrzehnt entstanden.

Bis ein neues Produkt auf den Markt kommt, werden Rezepte getestet, es wird an Geschmack und Konsistenz gefeilt, es werden Maschinen neu entwickelt und gebaut. „Das schlägt sich im Preis nieder.“ Umso mehr, wenn die verkaufte Stückzahl nicht extrem hoch ist. In der Fleischverarbeitung ist hingegen alles schon eingespielt, für ein Schweineschnitzel sind keine Innovationen nötig.

Spielen Subventionen eine Rolle?

Wenn man Preise für Fleischersatz mit denen für Fleisch vergleicht, lohnt aber auch ein Blick auf die andere Seite. „Fleisch ist bei uns relativ günstig“, sagt Krehl, auch im Vergleich mit dem Ausland. Das liege daran, dass die Produktion subventioniert werde.

Hier geht es einerseits um Agrarsubventionen, die an Betriebe vergeben werden, doch auch die vergünstigte Mehrwertsteuer fällt darunter. Und: versteckte Kosten, die die Gesellschaft trägt, nicht Hersteller oder Kunden.

Wie viel Fleisch? Die Fleischproduktion in Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gesunken. Schlachtunternehmen produzierten 7,0 Millionen Tonnen Fleisch; das sind 8,1 Prozent oder 0,6 Millionen Tonnen weniger als 2021, wie das Statistische Bundesamt diese Woche in Wiesbaden mitteilte. Die Fleischproduktion sinkt seit dem Jahr 2016 – allerdings noch nie so stark wie im vergangenen Jahr. 2022 wurden demnach etwa 51 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, außerdem 701 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Im Vergleich zum Jahr davor wurden vor allem weniger Schweine und Rinder geschlachtet. Auch die Menge an erzeugtem Geflügel sank, allerdings weniger stark. (dpa)

Der Ressourcenökonom Tobias Gaugler aus Friedberg, Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg, forscht zu diesem Thema. Als er noch an der Uni Augsburg war, hat er für ein Projekt „wahre Kosten“ von Lebensmitteln berechnet.

Seine Untersuchungen zeigen: Fleisch müsste deutlich teurer sein. „Man müsste mindestens das Doppelte verlangen“, sagt er – für Hackfleisch hatte seine Untersuchung sogar ergeben, dass fast der dreifache Preis angemessen wäre. Mit solchen Aufschlägen wäre das Schweineschnitzel teurer als das aus Soja.

Auf einem Versuchsfeld in Brandenburg kontrolliert ein Mitarbeiter den Reifegrad von Sojaschoten. | Bild: Bernd Settnik, dpa

Gaugler erklärt, was in die Berechnungen eingeflossen ist: die CO2-Bilanz, die durch die Herstellung ausgelöste Bodenbelastung, die verwendete Energie und die Folgen der Landnutzung. „Wir zahlen das als Gesellschaft ja eh“, sagt Gaugler.

Nur eben erst deutlich später, zum Beispiel in Form von Umweltschäden. „Aber es zahlt eben jemand anderes als der Verursacher.“ Wenn jeweils derjenige für die Folgekosten bezahlen würde, der sie verursacht, „würde es bedeuten, dass insbesondere tierische Produkte teurer werden“, fasst er zusammen. Nach dem Fleisch wären Milchprodukte am meisten betroffen.

Haben nicht auch Fleischersatzprodukte Folgekosten?

Nun sind Fleischersatzprodukte verarbeitete Lebensmittel, auch sie verursachen Folgekosten, die sich nicht im Preis niederschlagen. Doch die Größenordnung sei eine ganz andere, betont Gaugler.

Das zeigt auch eine Untersuchung der Supermarktkette Rewe, die zeitweise den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte ausgewiesen hat. Rewe hat etwa konventionelle Frikadellen mit Falafelbällchen verglichen. Bei der vegetarischen Alternative entstehen 1,5 CO2-Äquivalente pro Kilogramm – beim Fleisch sind es 8,9.

Was ist wirklich günstiger?

Die Realität im Supermarkt sieht anders aus. Doch beide Experten rechnen damit, dass sich die Preise anpassen. „Im langen Ende wird man feststellen: Pflanzliche Produkte sind einfach wesentlich günstiger als tierische“, sagt Gaugler. Vom Tierschutz einmal abgesehen – der Umweg, Tiere zu füttern, um dann am Ende Nahrung zu gewinnen, sorge für einen schlechten Wirkungsgrad. Pflanzliche Produkte seien daher effizienter. „Und das wird dann auch beim Endkunden ankommen.“

Denn einige der Faktoren, die Fleischersatz teuer machen, könnten sich abschwächen. Wenn die Nachfrage nach derartigen Produkten weiter steigen sollte, wirken sich Fixkosten nicht mehr so stark auf den Preis aus. Und auch Konkurrenz dürfte das Geschäft weiter beleben.