Der Frust der Bauern ist groß. Wann immer man mit Landwirten spricht oder ihren Vertretern aus den Verbänden zuhört, fehlt selten die Klage, dass man es satt habe, den Sündenbock zu geben. Insektensterben, Nitrat im Grundwasser und schlechte Haltungsbedingungen für Tiere – bei allen Problemen zeigten Verbraucher mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf die Landwirte – ohne zu merken, dass sie gleichzeitig mit noch mehr Fingern auf sich selbst zeigen.

Seit Neuestem wird zu den von der Landwirtschaft verursachten Problemen auch der Klimawandel gezählt. Knapp zehn Prozent der schädlichen Emissionen gehen nach Einschätzung der EU-Kommission auf diesen Sektor zurück. Und das muss sich laut EU ändern. Die Lage ist also – gelinde gesagt – ausbaufähig. Ideen, wie man aus der Sackgasse herauskommt, werden händeringend gesucht, zuletzt sogar von einer eigens von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingesetzten Zukunftskommission.

Felder können CO2 binden, das Klimagas aber auch emittieren – je nach Art der Bewirtschaftung. | Bild: Patrick Pleul/dpa

Die gute Nachricht ist: Es tut sich auch viel. Zum Beispiel in Kempten im Allgäu. Michael Konder hat dort Ende 2020 mit vier Mitstreiterinnen und Mitstreitern das Unternehmen Kohlekumpels gegründet. Wo andere vor allem die Probleme sehen, haben sie riesige Chancen erkannt. Die Kohlekumpels wollen helfen, Landwirten ein neues Einkommen zu bescheren und dabei auch noch den Klimawandel zu bewältigen.

Und das geht so: Landwirte stellen ihre Produktionsweise so um, dass sie bei der Erzeugung von Lebensmitteln mehr CO2-Äquivalente in ihren Böden binden, als im gesamten Prozess anfallen. Das Ergebnis sind klimapositive Nahrungsmittel. Die Kohlekumpels zertifizieren den Prozess und verleihen den Lebensmitteln ein Label, das garantieren soll, dass alle Klima-Versprechen auch eingehalten werden.

CO2-Quelle Landwirtschaft Ackerbau und Viehzucht sind laut Daten des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2020 für etwa 8,2 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Wiederkäuende Rinder, Mist- und Güllelagerung sowie stark gedüngte Felder setzen die Gase Methan und Lachgas, aber auch Ammoniak frei. Die Landwirtschaft produziert die Grundlagen für die Lebensmittelproduktion, unter anderem sind das Getreide, Ölpflanzen wie Sonnenblumen oder Raps, Fleisch, Milch, Eier und auch die Futtermittel für die Tiere. In steigendem Umfang wird auch Biomasse für die Energie-Erzeugung angebaut.

„Wir können den Klimawandel nicht aufhalten, wenn wir nur klimaneutral werden. Wir müssen auch CO2 der Atmosphäre entziehen“, erklärt Konder die Entstehungsgeschichte der Firma. Als diese Erkenntnis in den Diskussionen der Gründer mit dem Wissen zusammenkam, dass Böden große Mengen des Klimagases speichern können, hat es Klick gemacht.

Konkret setzen die Landwirte, die mit den Kohlekumpels zusammenarbeiten, auf Pflanzenkohle und Tera Preta – eine Art pflanzenkohlehaltiger Kompost – sowie Methoden der sogenannten regenerativen Bewirtschaftung. Dabei geht es vor allem um den Humus-Aufbau und die Anreicherung des Bodenlebens.

Die Kohlekumpels-Gründer (von links): Cornelia Biegler, Daniel Ziegler, Friederike Peter und Michael Konder. Auf dem Bild fehlt Peter Götz. | Bild: Matthias Fend

„Unser Ansatzpunkt war eigentlich der Klimaschutz. Aber durch den Humus-Aufbau wird auch der Boden besser und kann mehr Wasser speichern“, verspricht Konder. Nicht zuletzt gebe das den Landwirten eine ganz neue Rolle. Und anders als bei vielen angeblich klimaneutralen Produkten im Handel, die sich etwa mithilfe von Waldprojekten irgendwo in Südamerika rechnerisch die Klima-Absolution erteilten, könne hier ganz konkret vor Ort nachgeschaut werden, wie alles funktioniere.

Doch wie wird das alles berechnet und überprüft? Es gebe bereits für viele Prozesse wissenschaftlich anerkannte Berechnungen des CO2-Abdrucks, sagt Konder. Der Humus-Aufbau und damit die Kohlenstoffspeicherung können regelmäßig gemessen werden. Aus all diesen Daten berechne sich dann der Klimawert der Produkte.

Die rund 20 Landwirte in mehreren Bundesländern und sogar in Österreich, die bislang mit dabei sind, vermarkten die so gelabelten Produkte selbst. Aber auch die Kohlekumpels verkaufen auf ihrer Webseite zum Beispiel Nudeln, Wein oder Bier mit positiver Klimabilanz. Ein Pfund Dinkelnudeln kostet dort etwa 4,80 Euro. „Klimapositiver Anbau ist meist kostenintensiver. Vor allem der Umstieg ist mit Mühen verbunden“, erklärt Konder. Daher seien die Produkte etwas teurer.

Bisher sind die Kohlekumpels in einer Nische unterwegs. Aber nicht nur Konder rechnet mit rasantem Wachstum. „Wenn wir es mit den Klimazielen ernst meinen, ist die Landwirtschaft eigentlich privilegiert. Denn sie kann als Einzige sogar klimapositiv werden. Das ist eine gigantische Chance, aber politisch und ökonomisch noch nicht so richtig angekommen“, so Konder.

Nebel liegt über einem Baum und einem Feld, auf dem sich am frühen Morgen Schnee und Frost abgesetzt haben. | Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie schnell sich das gerade ändert, zeigt eine Mitteilung der EU-Kommission von Ende 2021. Sie will das sogenannte Carbon-Farming nun zu einer Priorität machen und bis Ende 2022 einen Gesetzesentwurf vorlegen. Dann soll klar werden, wohin die Reise geht.

Noch sind viele Fragen offen

Denn es gibt noch eine Reihe offener Fragen, wie die Kommission selbst in ihrer Mitteilung schreibt: Wie soll zum Beispiel sichergestellt werden, dass das gespeicherte CO2 auch langfristig im Boden bleibt? Wie sollen die Landwirte für die Leistung entlohnt werden? Und wie können sie die nötigen Nachweise erbringen, ohne noch mehr Bürokratie aufgebürdet zu bekommen?

Umweltverbände sorgen sich zudem, dass der Druck auf andere Sektoren sinken könnte, ihre Emissionen zurückzufahren, wenn Unternehmen sich bei der Landwirtschaft quasi freikaufen könnten. Landwirte bekämen über die gemeinsame Agrarpolitik der EU zudem bereits viel Geld, um den Ausstoß von Klimagasen zu senken. Wenn sie nun noch CO2-Zertifikate handeln könnten, würden sie für die gleiche Leistung zweimal bezahlt.