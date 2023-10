Lange Schlangen mit Kindern, die ihre Sparbüchsen im Arm hielten. Ein Münzzählautomat, der das Ersparte zusammenrechnete und das Geld schluckte. Und natürlich: die Geschenke. Viele Großeltern und Eltern sind mit diesen Bildern vom Weltspartag groß geworden – und schaffen für den eigenen Nachwuchs deshalb auch ein Sparschwein samt Sparbuch an. Aber ist das noch eine sinnvolle Art, zu sparen? Und was gibt es für Alternativen? Fragen und Antworten anlässlich des Weltspartages am kommenden Montag.

Sparschwein und Sparbuch: Ist das eine sinnvolle Sache für Kinder?

Den Umgang mit Geld und damit auch das Sparen zu lernen, ist wichtig für Kinder. „Dafür sind Sparschwein und Sparbuch nach wie vor eine gute Sache, weil es sehr anschaulich ist. Kinder sehen, wie viel Geld sie haben und dass auch Zinsen gutgeschrieben werden“, sagt Josephine Holzhäuser, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Sparbücher sind kostenlos, und es gibt auch spezielle Angebote für Kinder mit etwas höheren Zinsen. „Trotzdem ist die Verzinsung auch dort im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten schlecht, weshalb sich Sparbücher für Kinder wirklich nur zur Finanzbildung eignen“, sagt Josephine Holzhäuser. Wollen Eltern oder Großeltern über einen längeren Zeitraum Geld für Kinder ansparen, empfiehlt die Finanzexpertin andere Produkte.

Viele Banken nutzen den Weltspartag auch, um für spezielle Kinder-Policen zu werben. Was ist von solchen Angeboten zu halten?

Bei den Produkten handelt es sich meist um Renten- oder Kapitallebensversicherungen für Kinder. Versicherungen und Sparen sollte man aber ganz klar trennen, rät der Bund der Versicherten. Bekommt man beides im Paket, ist das Geld für den Nachwuchs später nämlich meist recht unflexibel nutzbar. „Und nicht selten müssen die Kinder die Police nach dem 18. Lebensjahr selbst weiterführen und können oder wollen das aber dann gar nicht“, gibt Finanzexpertin Josephine Holzhäuser weiter zu bedenken. Auch sie rät dazu, sich solche Produkte ganz genau anzuschauen.

Denn: „Viele Angebote sind einfach sehr teuer, sehr unflexibel und werden vor allem deshalb gern verkauft, weil die Berater an den hohen Provisionen gut verdienen.“

Wie kann man dann Geld für Kinder anlegen?

Wie bei jeder anderen Geldanlage auch, gilt es zunächst folgende drei Fragen zu klären: Für wie lange soll das Geld angelegt werden? Wie flexibel will man sein? Und wie hoch ist die Risikobereitschaft? „Dann stehen im Prinzip genau die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung, wie für Erwachsene auch“, sagt Josephine Holzhäuser. In der Regel geht es um die Entscheidung zwischen ETF-Sparplänen, Festgeld oder Tagesgeld.

Für wen eignen sich ETF-Sparpläne?

Oft entscheiden sich Eltern oder Großeltern schon zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes dafür, regelmäßig Geld für den Nachwuchs zur Seite zu legen. „Dann hat man einen langen Anlagezeitraum und sollte sich für Fondsparprodukte entscheiden, weil sie einfach eine höhere Rendite abwerfen“, sagt Josephine Holzhäuser. Die Stiftung Warentest hat aktuell ausgerechnet, dass sich das eingezahlte Geld innerhalb von 18 Jahren nahezu verdoppeln kann, wenn man in einen marktbreiten Welt-ETF investiert und eine Durchschnittsrendite von sechs Prozent pro Jahr erzielt wird.

Apps Budget + plus: Taschengeld-Apps können Kindern dabei helfen, einen Überblick über ihre Finanzen zu behalten. Die Stiftung Verbraucherschutz bietet mit „Budget + plus" ein kostenfreies, unabhängiges, werbefreies Tool, welches den gängigen Datenschutzanforderungen entspricht. Das Angebot gleicht einem Haushaltsbuch: Ein- und Ausgaben können eingegeben und eigene Sparziele festgelegt werden. Eine Alarmfunktion warnt, wenn eine Überschreitung des festgelegten Budgets droht.

Knax-App: Die Sparkassen haben die Knax-Taschengeld-App entwickelt. Man benötigt dafür kein Konto bei der Sparkasse und auch kein eigenes Smartphone. Die App ist dazu gedacht, dass Kinder virtuelles Geld kennenlernen. An einem selbst festgelegten Zahltag wird das Taschengeld virtuell aufgebucht – Eltern können es dadurch nicht mehr vergessen. Das Kind kann auch unterwegs immer schauen, wie viel Geld es noch hat – und Eltern gegebenenfalls einen Betrag herausgeben.

Web-Seminar der Verbraucherzentrale: Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet am Montag, 30. Oktober, ab 18.30 Uhr ein Webseminar zum Thema „Sparen für den Nachwuchs“ an. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp (sam)

ETFs sind Wertpapiere, die die Entwicklung eines Index nachbilden, etwa des Dax oder des Welt-Aktienindex MSCI World. Da sie nicht von hochbezahlten Managern geführt werden, sind sie sehr günstig zu haben, ohne Ausgabeaufschläge und mit sehr niedrigen Verwaltungskosten. Zahlt man 18 Jahre lang monatlich 18 Euro in einen ETF-Sparplan ein, können so aus 10.800 Euro 19.141 Euro werden. Die Warentester empfehlen für eine Geldanlage für Kinder nur Sparpläne auf Weltaktienindizes wie MSCI World oder MSCI All Country World.

Was ist mit Festgeld?

Das empfiehlt Josephine Holzhäuser vor allem dann, wenn beispielsweise Großeltern den Kindern eine größere Summe auf einmal zukommen lassen. „Da sich die Zinsen hier gerade sehr dynamisch entwickeln, würde ich mich derzeit keinesfalls länger als für ein bis drei Jahre festlegen“, rät Holzhäuser. Gegebenenfalls könne es sich auch anbieten, das Geld auf verschiedene Laufzeiten zu splitten.

Ist auch ein Tagesgeldkonto eine Alternative?

„Auch dort gibt es gerade wieder gute Zinsen, von daher ja“, sagt Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Tagesgeld sei für all diejenigen eine gute Alternative, die kein Risiko eingehen und auch kurzfristig über das Geld verfügen möchten.

Wenn man Geld für die Kinder anlegt: Gehört das dann eigentlich auch automatisch den Kindern?

Wenn man es auf den Namen des Kindes anlegt, dann ja. Das bedeutet: Die Eltern verwalten das Geld für das Kind, bis es 18 Jahre alt ist, haben in dieser Zeit aber keinen Zugriff darauf. „Mit dem 18. Geburtstag hat dann allein das Kind den Zugriff auf das Geld“, sagt Josephine Holzhäuser. Aus steuerlichen Gründen kann es sich für die Eltern anbieten, Geld direkt auf den Namen des Kindes anzulegen. „Allerdings muss man sich eben klarmachen, dass das Kind mit dem Geld dann auch eine Weltreise machen kann, statt es fürs Studium zu verwenden“, gibt Josephine Holzhäuser zu bedenken.

Außerdem zählt dieses Geld dann automatisch als Vermögen des Kindes, was beispielsweise eine Rolle spielen kann, wenn es später die Ausbildungsförderung Bafög in Anspruch nehmen möchte. „Hier liegt die Grenze aktuell bei 15.000 Euro. Diese Summe darf der Nachwuchs haben, ohne dass es aufs Bafög angerechnet wird“, sagt Josephine Holzhäuser. Legen Eltern das Geld dagegen auf ihren Namen an, behalten sie den Zugriff, sollten aber die steuerlichen Aspekte im Blick behalten.