Der Messtechnik-Weltmarktführer Endress+Hauser (E+H) hat trotz der Corona-Krise im vergangenen Geschäftsjahr hunderte Stellen aufgebaut. Wie das in Reinach nahe Basel ansässige Unternehmen mitteilte, zählte die Firmengruppe Ende 2021 mehr als 15.000 Mitarbeiter und damit über 600 mehr als zum Vorjahrszeitpunkt. Rund ein Drittel der neuen Stellen seien im Großraum Basel entstanden, sagte ein E+H-Sprecher dem SÜDKURIER. 223 allein an den deutschen Standorten des Unternehmens.

Umsatz kratzt an der Drei-Milliarden-Euro-Grenze

Die 1953 gegründete Firma liefert messtechnische Systeme in nahezu alle Industriebranchen weltweit. Damit erwirtschaftete man 2021 rund 2,9 Milliarden Euro Umsatz, was einem Plus von elf Prozent gegenüber Vorjahr entspricht. Auch beim Gewinn habe man „die Vergleichszahlen von 2019 übertroffen“, teilte E+H mit. Details spart sich das Schweizer Unternehmen für die Präsentation der konsolidierten Zahlen Anfang April auf.

Matthias Altendorf führt E+H seit Jahren. Die Coronakrise hat das Unternehmen hinter sich gelassen und ist sogar gewachsen. | Bild: E+H

Die guten Ergebnisse begründete E+H-Chef Matthias Altendorf mit einer Mischung aus „Nachhol-Effekten“ und „solidem Wachstum in praktisch allen strategischen Industrien“. Insbesondere aus dem Pharma-, Lebensmittel und Chemiebereich kamen mehr Aufträge.

Boom um Pharma- und Chemiebereich

Für das Jahr 2022 gibt sich E+H optimistisch. Man starte „mit einem deutlich gestiegenen Auftragsbestand ins laufende Jahr“, hieß es. Vorausgesetzt, es gebe weder unerwartete Rückschläge auf politischer Ebene noch größere Verwerfungen an den Finanzmärkten, rechne man für 2022 mit Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich.