Weil weniger Strom verbraucht wird, müssen Haushalte mehr bezahlen: Ein paradoxer Corona-Effekt macht unsere Energie teurer

Ab 2021 drohen Millionen deutschen Haushalten steigende Energiekosten. Die Gründe liegen auch in der Corona-Krise, in deren Folge der Stromverbrauch eingebrochen ist. Was können die Verbraucher tun?