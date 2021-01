Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Was tun, damit sich das eigene Geld nicht in Luft auflöst? Finanzexperten geben Tipps zur richtigen Anlage

In Zeiten des Niedrigzinses ist richtige Geldanlage wichtiger denn je. Aber was soll man tun? ETFs, Aktien oder Gold – was lohnt sich überhaupt? Und sind Immobilien ein Ausweg aus dem Zins-Tief? Die SÜDKURIER-Wirtschaftsredaktion hat mit Experten gesprochen.