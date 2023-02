An den Tankstellen im Südwesten hat sich in den vergangenen Tagen eine Trendwende abgezeichnet: Erstmals seit mehr als acht Monaten ist der Diesel wieder günstiger als Super E5.

So kostete der Liter Diesel am Mittwoch in Villingen-Schwenningen, Konstanz und Waldshut-Tiengen durchschnittlich vier Cent weniger als Super E5. An Friedrichshafener Tankstellen mussten Dieselfahrer drei Cent weniger für ihren Kraftstoff bezahlen als Besitzer von Benzinern. In Villingen-Schwenningen rutschte der Dieselpreis zeitweise sogar unter den Preis für Super E10.



Diesel in ganz Deutschland günstiger als Benzin

Auch in ganz Deutschland lässt sich dieser Trend beobachten. So kostete laut Angaben des ADAC ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel zuletzt 1,763 Euro, der Preis für einen Liter Diesel lag bei 1,762 Euro. Zuletzt war Diesel Ende Mai vergangenen Jahres günstiger als Super E10 gewesen.

Mit Einführung des dreimonatigen Tankrabatts im Juni 2022 war Diesel dann regelmäßig teurer als Benzin. Die Steuer wurde für Diesel um etwa 17 Cent pro Liter gesenkt, bei Benzin um 35 Cent. Auch nach Ablauf der Entlastungsmaßnahme blieb der Diesel teurer.

In den vergangenen Wochen aber gab der Dieselpreis im Südwesten deutlich nach. Experten zufolge habe die hohe Kraftstoffproduktion in den süddeutschen Raffinerien bei saisonbedingt niedriger Nachfrage die Preise in der Region sinken lassen. Außerdem seien die Diesellager gut gefüllt worden, eine Vorbereitungsmaßnahme für das kürzlich in Kraft getretene EU-Embargo gegen russischen Diesel. Hier lesen Sie mehr zum gesunkenen Dieselpreis.

ADAC sieht Spielraum für weitere Preissenkungen

Doch trotz Trendwende stiegen bei beiden Kraftstoffen die Preise im Vergleich zur Vorwoche: Ein Liter Super E10 kostete im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 2,6 Cent mehr als in der Vorwoche, Diesel war 0,6 Cent teurer. Auch im Südwesten zeigt sich, dass die Preiskurven zuletzt wieder leicht nach oben gingen – ganz besonders deutlich um den 12. Februar herum.

Der ADAC hingegen sieht trotz des ebenfalls gestiegenen Rohölpreises noch Spielraum für Preissenkungen an den Tankstellen. Wer sich nicht darauf verlassen will, dem empfiehlt der Automobilclub, abends zu tanken, möglichst zwischen 20 Uhr und 22 Uhr. Morgens könne der Kraftstoff demnach im Schnitt 15 Cent je Liter teurer sein.