Günstiger hätte die Ausgangslage für die Deutsche Bahn nicht sein können. Dieses Jahr warteten die Osterfeiertage mit Top-Reisewetter auf. Gleichzeitig ließ die schwindende Angst vor Corona die Menschen wieder bereitwilliger in die Züge steigen.

Viele Passagiere rechneten wohl auch einfach kühl die sehr hohen Spritpreise mit den üppigen Sparangeboten der Bahn auf. Die Entscheidung fiel da klar aus: Auto stehen lassen und rein in den Zug. Leider nur war das oft die falsche Wahl!

Der Bahnsteig voll, der Zug zu spät: Das erlebten viele Reisenden zu Ostern, hier ein Bild vom Stuttgarter Hauptbahnhof. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Denn wieder einmal steckten über die Feiertage Tausende Bahnreisende in Baustellen fest oder verpassten irgendwo in der Republik ihre Anschlusszüge. Auf gerade mal gut 70 Prozent sank die Pünktlichkeit der Bahn während der Ostertage. Werbung für den nachhaltigsten Verkehrsträger Deutschlands ist das nicht. Eher schon ein Elfmeter, der in Abwesenheit des Torwarts vergeigt wurde.

Ostern 2022 hätte zur Werbetour auf Schienen werden können. So bleibt der Zweifel, beim nächsten Mal doch lieber wieder das Auto zu nehmen.