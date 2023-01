Wer sich ein E-Auto zulegt, erhält eine satte Kaufförderung, zahlt zehn Jahre lang keine Kraftfahrzeugsteuer und kann sich manchmal sogar das Geld für eine Wallbox vom Staat holen. Was viele aber nicht wissen: Man kann sogar die gute CO2-Bilanz der Stromer versilbern, indem man Treibhausgas-Zertifikate an Klimasünder in der Industrie weiterverkauft. Ein Überblick, wie genau das geht und warum man sich jetzt sputen sollte, um voll abzusahnen:

Warum kann ich mit einem E-Auto Geld verdienen?

Beim Übergang Deutschlands zur Klimaneutralität ist der Verkehrssektor das Sorgenkind. Die Treibhausgas-Emissionen müssen hier besonders schnell sinken, um die nationalen Klimaziele zu erreichen. Ein Weg ist es, mehr klimafreundliche oder klimaneutrale Kraftstoffe zu verwenden. Schon vor Jahren wurde deswegen in Deutschland die Biokraftstoffquote eingeführt. Sie verpflichtete die Mineralölwirtschaft, gewöhnlichen Kraftstoffen Bio-Sprit beizumischen.

Dass in Deutschland Super E10 an den Tankstellen erhältlich ist oder Diesel rund acht Prozent Bioöl enthält, ist eine direkte Folge daraus. Mittlerweile ist die Biokraftstoffquote aber durch die sogenannte Treibhausgasquote (THG-Quote) abgelöst. Sie soll den Verkehr noch schneller und umfassender klimaneutral machen. Ganz nebenbei eröffnet sie E-Auto-Besitzern die Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Wie geht das?

Grob gesagt können E-Auto-Halter – Firmen und Privatleute -, die durch ihre Fahrzeuge erzielte Treibhausgas-Einsparung an Umweltsünder verkaufen, die zu viel Klimagas emittieren. Die Käufer sind dabei Unternehmen der Mineralölwirtschaft. Sie sind gesetzlich verpflichtet, ihren Treibhausgasausstoß jedes Jahr zu verringern. Um das zu erreichen, können sie ihren Produkten mehr Biokraftstoffe beimischen oder aber Treibhausgas-Minderungszertifikate von E-Autos erwerben.

„Elektroautos stoßen im Vergleich zu Verbrennern weniger klimaschädliche Treibhausgase aus“, sagt Martin Lange, Fachgebietsleiter beim Dessauer Umweltbundesamt (UBA). „Mit dem daraus entstehenden Vorteil können Halter reiner E-Fahrzeuge an der sogenannten Treibhausgasminderungsquote teilnehmen. Diese ist für sie bares Geld wert.“, sagt der Fachmann. Übrigens: Auch E-Motorräder können die THG-Prämie beantragen. Hybrid-Autos, etwa Plug-In-Hybride, dagegen nicht.

Wie genau verkauft man seinen Treibhausgas-Vorteil?

Halter von E-Fahrzeugen können ihren Treibhausgas-Vorteil nicht direkt an ein Mineralölunternehmen verkaufen. Das übernehmen bundesweit etwa 40 bis 50 Vermittler, wie Fachmann Lange vom UBA sagt. Das sind meist Energieversorger oder spezialisierte Internet-Anbieter. Auch der Automobilclub ADAC ist darunter. Vergleichsportale wie Verivox oder check24 listen die Anbieter und werben damit, in nur zwei Minuten das passende Angebot bereitzustellen.

Wer sich für ein Unternehmen entschieden hat, braucht nichts weiter als seine persönlichen Daten zur Registrierung und den Fahrzeugschein. Damit erstellen die Vermittler einen Antrag, der vom UBA geprüft wird. Danach verkaufen die Zwischenhändler die Verschmutzungsrechte gebündelt an die Mineralölfirmen weiter. Einen Teil des Auszahlungsbetrags behalten sie selbst, um ihr Geschäft zu finanzieren.

Geld auch für E-Bikes? Unter bestimmten Umständen können auch E-Bike-Fahrer die THG-Prämie einstreichen. Allerdings gilt das nur für Halter leistungsstarker S-Pedelecs mit Versicherungskennzeichen. Dafür ist es aber laut dem Online-Branchenmagazin E-Fahrer nötig, die Gefährte freiwillig amtlich zuzulassen. Der so ausgestellte Fahrzeugschein gilt laut E-Fahrer als Dokument zum Erhalt der THG-Prämie. Diese fällt dann übrigens genauso hoch aus wie bei einem E-Auto. Allerdings verweigerten einige Zulassungsstellen die amtliche Zulassung, heißt es bei E-Fahrer. (wro)

Wie viel Geld bringt das den E-Autobesitzern?

Je nach Anbieter und Preismodell erhalten E-Auto-Fahrer zwischen 250 Euro und etwa 400 Euro pro Jahr für den Verkauf ihrer THG-Minderungsquote. Jedes Jahr kann die Quote einmal verkauft werden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) rät dazu, sich bei der Auswahl der Anbieter Zeit zu nehmen. Die Prämien unterschieden sich stark, heißt es vom VZBV. Außerdem böten manche Vermittler Flex-Optionen an.

Dabei schwanken die Auszahlungspreise parallel zum Wert der Verschmutzungsrechte. Auf der sicheren Seite ist laut VZBV, wer sich Festbeträge auszahlen lässt. Diese fallen dann aber oft etwas geringer aus – sie liegen meist zwischen 250 Euro und 300 Euro pro Jahr. Manche Vermittler peppen ihre Angebote auch durch Essens- oder Warengutscheine auf oder ermöglichen es den Kunden, einen Teil der Beträge in Klimaschutzprojekte zu investieren.

Bis wann muss man Anträge für die THG-Prämie einreichen?

Laut VZBV endet die Frist zur Einreichung der THG-Prämie ans Umweltbundesamt am 28. Februar des Folgejahres. Wer es 2022 also verpasst hat, den Antrag einzureichen, kann dies jetzt noch tun. Aber Vorsicht: Energieversorger und Internet-Vermittler brauchen Zeit, um die Angebote zu bündeln. Daher haben die meisten den 31. Januar als letztmöglichen Termin für der 2022er-Antrag gesetzt. Wer später einreicht, muss die Quote für 2022 abschreiben.

Ändert sich die Prämie, wenn man viel oder wenig mit dem E-Auto fährt oder ein besonders starkes oder sparsames E-Auto hat?

Nein. Jeder E-Auto-Halter erhält gleich viel Geld. „Bei den Strommengen, für die die E-Auto-Halter ausbezahlt werden, handelt es sich um Pauschalmengen“, sagt UBA-Fachmann Lange. Individuelle Bescheinigungen über die je E-Fahrzeug eingesparten Treibhausgase auszustellen, wäre ein enormer bürokratischer Aufwand und daher nicht praktikabel, sagt er. Tatsächlich kommt es auch nicht darauf an, ob man sein E-Auto mit Ökostrom betankt oder nicht.

Steigen oder fallen die THG-Prämien?

Prognosen sind schwierig. Ob es mehr Geld fürs Treibhausgas-Mindern gibt, hängt davon ab wie dringend die Mineralölbranche CO2 einsparen muss. Das wiederum ist sowohl von konjunkturellen Faktoren, als auch von der individuellen Geschäftspolitik der Firmen abhängig.

UBA-Mann Lange sagt jedoch: „Da der Anteil von Ökostrom am deutschen Strommix steigen sollte, kann langfristig durchaus von eher ansteigenden Auszahlungsbeträgen je E-Fahrzeug ausgegangen werden.“ Die Aussichten durch die THG-Quote wenigsten einen kleinen Teil der steigenden Strompreise auszugleichen, sind also nicht schlecht.