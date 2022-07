Im Konflikt zwischen Google und deutschen Medienhäusern haben letztere einen Etappensieg errungen. Die Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts soll im Fall strittiger Millionenzahlungen, die Google an die deutschen Häuser leisten soll, eine Einigung herbeiführen.

„Fortgesetzte, rechtswidrige Nutzungen“

Die Verwertungsgesellschaft Corint Media, hinter der rund 200 Mediengesellschaften aus der Bundesrepublik stehen, darunter auch das SÜDKURIER Medienhaus, habe die Schiedsstelle des Münchner Amts eingeschaltet, „um den fortgesetzten, rechtswidrigen Nutzungen von digitalen Presseerzeugnissen durch Google auch urheberrechtlich ein Ende zu setzen“, teilte Corint Media Ende vergangener Woche mit.

Google ist laut eigenen Angaben zu weiteren Verhandlungen bereit. Auch der US-Technologiekonzern hat sich an die Schiedsstelle gewandt.

Michel Bieler-Loop ist Geschäftsführer der SÜDKURIER GmbH Medienhaus und ist zugleich Mitglied im Aufsichtsrat von Corint Media. | Bild: SÜDKURIER Medienhaus

Corint Media hatte für das Jahr 2022 eine Lizenzgebühr von 420 Millionen Euro von Google gefordert. Der Grund: Die von den Medienhäusern und den dort angestellten Journalisten erzeugen Inhalte – etwa Nachrichten, eigenrecherchierte Hintergrundgeschichten, aber auch Überschriften und Textvorspänne – führen bei Google zu erheblichen Mehrumsätzen. An diesen werden die Medienhäuser nach eigener Darstellung aber nicht angemessen beteiligt.

Brüssel Wie die EU Onlineriesen wie Amazon und Google regulieren will Das könnte Sie auch interessieren

Google-Angebot: 3,2 Millionen für Presse-Inhalte

Im vergangenen Herbst hatte Corint Media Google daher einen entsprechenden Lizenzvertrag vorgelegt, den der US-Konzern aber ablehnte. Im Gegenzug hatte Google angeboten, 3,2 Millionen Euro pro Jahr für Lizenzen an die Verlage zu zahlen. Dieses Angebot hatte wiederum Corint Media als kartellrechtswidrig und „urheberrechtlich missbräuchlich unangemessen“ bezeichnet.

Die Schiedsstelle werde als neutrale Instanz nun feststellen, „wie hoch eine angemessene Vergütung für Presseverleger und ihre Redakteure tatsächlich zu sein hat und wie der von Google geschaffene rechtswidrige Zustand zu Lasten der Verleger und ihrer Journalisten jetzt zu beenden ist“, sagten die Corint-Geschäftsführer Markus Runde und Christoph Schwennicke laut Mitteilung. Die neutrale Feststellung der Höhe durch das Schiedsgericht sei von überragender Bedeutung.

Ähnlich wie Google hat auch Facebook in Teilen des Internets eine dominierende Stellung inne. Mittlerweile befassen sich Kartellbehörden, auch in Deutschland, mit der Marktmacht der Internetriesen. | Bild: Chris Delmas/AFP

Seit mehr als einem Jahrzehnt streiten sich Medienunternehmen weltweit mit dem Internet-Giganten Google, aber auch mit Facebook, um eine Anerkennung und Vergütung ihres geistigen Eigentums im Internet.

Urheberrecht für die digitale Welt

Unter dem Stichwort Leistungsschutz sind in der EU in jüngerer Vergangenheit die gesetzlichen Grundlagen gelegt worden, dafür auch Geld einzufordern. In Deutschland gilt beispielsweise seit Mitte 2021 ein neues Leistungsschutzrecht, mit dem das klassische Urheberrecht auch in der digitalen Welt umgesetzt werden kann.

Ein konzertiertes Vorgehen der Verlage hatte Google zunächst dadurch zu verhindern vers, indem es Einzelvereinbarungen mit bestimmten Medien zum Leistungsschutzrecht abgeschlossen hat. Corint Media als Verwertungsgesellschaft setzt sich hingegen für eine breite Branchenlösung ein.