Ein unerwarteter Nachfrageschub und eine Bugwelle an Freitagen in der Stammbelegschaft haben den Autozulieferer ZF dazu bewogen, erstmals aktiv auf die Suche nach Ferien-Jobbern zu gehen.

Man suche für die Zeit der Sommerferien und in den Monaten davor und danach „mehrere Hundert“ Ferienjobber, sagte Katrin Fichtl, Personalleiterin für Nutzfahrzeugtechnik. Man müsse mindestens 18 Jahre als sein und mindestens vier Wochen bleiben, um sich bewerben zu können. Die Bezahlung sei „sehr anständig“, sagte die ZF-Managerin.

Geht derzeit wie geschnitten Brot: Traxon-Lkw-Getriebe von ZF | Bild: Felix Kästle, dpa

Für den Automobilzulieferer vom Bodensee ist es eine Premiere, aktiv nach Ferien-Mitarbeitern Ausschau zu halten. Traditionell deckt das Unternehmen seinen Bedarf in der Ferienzeit über den Nachwuchs der eigenen Beschäftigten. Die begehrten Plätze sind meist zügig weg. Das Unterscheidet ZF von anderen Industriefirmen, wie etwa Daimler, die seit Jahren aktiv nach Schülern und Studenten suchen, um Lücken in den Werksferien zu füllen.

Asien-Boom treibt Nachfrage

Dass ZF dieses Jahr gezwungen ist, mehr Energie in die Personalgewinnung zu stecken, hat damit zu tun, dass in der Stammbelegschaft noch relativ viele Urlaubstage aus dem Corona-Jahr 2020 unverplant sind und in den kommenden Monaten abgefeiert werden sollten. Dazu kommen neue Tarifregelungen, die den Beschäftigten die Möglichkeit geben, im laufenden Jahr bis zu acht freie Tage extra zu nehmen.

Wichtiger noch ist aber die unerwartet schnelle konjunkturelle Erholung im Nutzfahrzeugbereich. In Friedrichshafen stoße man an „die Kapazitätsgrenzen“, sagte Hermann Becker, Produktionsleiter im ZF-Stammwerk.

Der ZF-Stammsitz mit seinen 9500 Beschäftigten ist das größte Werk des Zulieferers für Nutzfahrzeuggetriebe in Deutschland. Hier laufen Schaltboxen, etwa für schwere Lkw oder Busse, vom Band. Diese sind derzeit besonders gefragt, weil sich das Transportgeschäft getrieben vom Asien-Boom schneller erholt als prognostiziert und immer mehr Truck-Bauer auf Automatik-Getriebe setzen, die ZF liefert.

Getriebe-Produktion im Stammwerk unter Volldampf

Die ursprüngliche Produktions-Prognose von 145.000 Nutzfahrzeug-Getrieben am Stammsitz werde man 2021 um „einige zehntausend Stück übertreffen“, sagte Becker. Auch elektrifizierte Antriebslösungen für Nutzfahrzeuge liefen in Friedrichshafen schon vom Band, allerdings noch in relativ kleinen Stückzahlen. Ab 2025 werde sich der Bedarf hier aber signifikant erhöhen.