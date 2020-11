Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Die Welt schaut auf einen Tuttlinger Mittelständler: Die Firma Binder liefert Ultra-Tiefkühlschränke für Corona-Impfstoffe

Kein Unternehmen in Deutschland kann sensible Wirkstoffe so gut herunterkühlen wie der Tuttlinger Mittelständler Binder. Das macht das Unternehmen in der Corona-Krise unersetzlich, denn die neuen Impfstoffe müssen bei minimalsten Temperaturen gelagert werden, um zu wirken.