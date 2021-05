Bodensee Nur für Abonnenten vor 23 Minuten

Tiny Houses: Warum die Häuser auch in der Bodensee-Region immer beliebter werden und welche Siedlungen in Zukunft geplant sind

Tiny Houses, zu deutsch: Kleinsthäuser, sind so beliebt wie nie. In Burgrieden bei Biberach soll im Herbst mit dem Bau einer kompletten Tiny-House-Siedlung begonnen werden. Dort soll dann die größte Siedlung ihrer Art in Deutschland entstehen. Doch warum werden diese Häuschen immer beliebter? Könnten sie womöglich die Antwort auf die wachsende Raumnot sein?