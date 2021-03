von Heike Thissen

Wo entstehen die Ideen und Inhalte für starke und erfolgreiche Marketingkonzepte? Wer koordiniert eine bundesweite oder sogar grenzüberschreitende Webekampagne mit Anzeigen und Prospektzustellung? Und wie gelingt es Unternehmen auch in der digitalen Welt, gezielt potenzielle Kunden anzusprechen und damit ihren Umsatz zu steigern?

Auf diese und andere Fragen von Unternehmern hat das SÜDKURIER Medienhaus eine Antwort: Mit der neu gegründeten SK ONE GmbH steht nun ein Ansprechpartner für sämtliche Media- und Marketingfragen zur Verfügung. Vor dem Hintergrund neuer Kundenbedürfnisse wurden im Medienhaus die Weichen gestellt für eine kundenzentrierte Vermarktungsorganisation.

Michel Bieler-Loop, Geschäftsführer SÜDKURIER GmbH, Medienhaus | Bild: SÜDKURIER Medienhaus

Damit denkt das Medienhaus die Beziehung zu seinen Geschäftskunden neu, und es entsteht die größte Media- und Marketingorganisation im Südwesten – mit mehr als 100 Mitarbeitern und mehr als 10.000 Bestandskunden. „SK ONE positioniert sich von Beginn an als der bevorzugte Ansprechpartner für jedes Marketingvorhaben in der Region“, erklärt Michel Bieler-Loop, gemeinsam mit Peter Selzer Geschäftsführer des SÜDKURIER Medienhauses und des neuen Unternehmens.

Unternehmen bündelt Vermarktungsexperten in schlagkräftiger Einheit

In der SK ONE GmbH arbeiten seit Anfang März Vermarktungsexperten aus verschiedenen Unternehmensteilen des Medienhauses zusammen. Außerdem sind die Content Marketing- und Digital-Agenturen sowie die Prospektverteilung, die HR-Marketing-Spezialisten und Tourismus-Experten des SÜDKURIER künftig unter dem Dach von SK ONE im Einsatz. Ein fünfköpfiges Geschäftsleitungsteam kümmert sich mit seinen Teams künftig darum, den Kunden mit den vier Geschäftsfeldern Media, Marketing, Beratung und Digitalisierung nachhaltig zu mehr Erfolg zu verhelfen.

Christian Wulf, zuständig für Media & Marketing Agenturen | Bild: Ines Janas

Michael Schmierer, zuständig für Media & Marketing Sales/Business Development | Bild: Ines Janas

Tobias Gräser, zuständig für Media & Marketing regional | Bild: Ines Janas

Uwe Heiligensetzer, zuständig für Media & Marketing national | Bild: Ines Janas

Thomas Sausen, zuständig für Media & Marketing regional | Bild: Ines Janas

Konkret bedeutet das: Zielgruppen optimal erreichen und Marketing-Lösungen für alle Branchen und Vertriebsziele anbieten. Die SK ONE-Mitarbeiter setzen auf kanalunabhängige Kommunikationslösungen, und das maßgeschneidert für jedes Kundenbedürfnis. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung eines Corporate Design, die Mediaplanung und -buchung, Video- und Radiospotproduktion, App-Entwicklung, Print- und Onlinewerbung, Social Media-Strategien und vieles mehr.

Leidenschaft und regionale Verbundenheit

„Die Mitarbeiter von SK ONE stehen mit Leidenschaft und regionaler Verbundenheit für den individuellen Erfolg ihrer Kunden ein – nicht mehr nur hier im Südwesten, sondern auch deutschlandweit und in der gesamten Vierländerregion“, sagt Bieler-Loop. In nur zwölf Monaten Vorbereitungszeit ist ein schlagkräftiges und fachkompetentes Team zusammengestellt worden. Insgesamt ist die neue Vermarktungsorganisation klar auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Die SK ONE-Kunden können sich daher auf die professionelle Unterstützung in Marketing und Vertrieb verlassen.

Mehr Infos unter: www.sk-one.de