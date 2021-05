Obstbau Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Streuobstwiesen: Warum alte Kulturlandschaften in der Schweiz erblühen und in Deutschland sterben

In Deutschland stirbt mit den Streuobstwiesen auch ein Symbol der Kulturlandschaft im Südwesten. In der Schweiz ist das anders. Hier ist die Zahl der Obstgärten konstant. Was macht unser Nachbarland anders? Ein Besuch im Apfelkanton Thurgau – Probleme gibt es hier dennoch.