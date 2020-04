Steuerexperten befürchten, dass Teile des Staatsgeldes zur Rettung der deutschen Wirtschaft in die falschen Kanäle fließen. „Es gibt erste Hinweise, dass Förderungen missbräuchlich beantragt wurden“, sagte der Präsident des Bunds der Steuerzahler, Reiner Holznagel unserer Zeitung. Dort, wo die Zuschüsse an Unternehmen sehr zügig gewährt wurden, muss nachträglich geprüft werden, sagte Holznagel.

Hunderttausende Firmen beantragen Staatsgeld und Kredite

In den vergangenen Wochen hatten Hunderttausende Firmen und Selbstständige in Deutschland Kredite und Liquiditätshilfen beim Bund oder den Ländern beantragt. In Baden-Württemberg war die Schwelle von 100.000 Hilfsanträgen bereits Ende März durchbrochen worden. Auch weil seither neue Programme aufgelegt wurden, kommen täglich frische Stützungsanträge hinzu.

Bei der Vergabe von Krediten und Liquiditätshilfen setzte die Politik „die Priorität auf Schnelligkeit und wenig Bürokratie“, sagte der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG), Thomas Eigenthaler, dem SÜDKURIER. Das höre sich zwar toll an, es bedeute für den Fiskus „aber auch eine hohe Gefahr, an Falsche zu zahlen oder sein Geld nicht mehr zurückzubekommen“, so Eigenthaler, der sich in der Vergangenheit etwa durch seinen Kampf gegen deutsche Steuersünder in der Schweiz einen Namen machte.

Wird die Lage der Firmen teils zu düster dargestellt?

Klassische Einfallstore für das missbräuchliche Abgreifen von staatlichen Krisen-Subventionen sei es beispielsweise, wenn „Umsätze nicht korrekt dargestellt oder der Liquiditätsengpass zu düster beschrieben“ werde, sagte Eigenthaler. Wenn es sich um eine wissentliche Falschangabe handele, sei der Tatbestand des Subventionsbetrugs oder der Steuerhinterziehung erfüllt. Die Behörden erführen davon erst, wenn die Bilanzzahlen des Unternehmens beim Finanzamt eingereicht würden, also frühestens 2021.

Missbrauch würde aber geahndet, auch wenn die Finanzämter derzeit eine Personallücke von rund 6000 Steuerfahndern aufwiesen, sagte Eigenthaler. „Aus meiner Sicht muss der Staat sorgfältig prüfen, schlicht um glaubwürdig zu bleiben und Steuergerechtigkeit zu wahren“. Man dürfe nicht vergessen, dass es sich um das Geld der Steuerzahler handele. „Es fällt nicht vom Himmel und es kommt auch nicht vom Goldesel“, sagte er. Auch Holznagel wies darauf hin, dass die Finanzverwaltung prüfen werde, „ob die Zuschüsse bei den Richtigen ankamen.“

Finanzexperte warnt vor „Nichts-wie-hin-Effekt“ beim Rennen um Staatsgeld

Eigenthaler kritisierte zudem die massive Bewerbung von staatlichen Hilfsgeldern. Das Geld werde sehr schnell ausbezahlt und dazu würden „die Maßnahmen vom Staat noch sehr offensiv beworben – und zwar vom Bund wie auch von den Ländern“, sagte er unserer Zeitung. „Da entsteht ein Nichts-wie-hin-Effekt mit dem Resultat, dass sich ein Unternehmer der staatlichen Geld-Offerte kaum entziehen kann.“