Harald Ibele ist ernüchtert. Mit seinem Startup-Unternehmen Sigma Sensors bietet er ein Produkt, dass in der Halbleiter-Industrie auf Interesse stößt, sagt der 53-Jährige. Weltweit agierende Chiphersteller nutzen bereits seine Entwicklung, die eine nachvollziehbare Temperaturmessung bei der Chiptestung garantiert. Doch hier in Deutschland sieht er sich nicht unterstützt: Zum 1. Juli wird er den Hauptsitz der Firma von Sigmaringen in die USA verlegen.

Und alles wegen 20.000 Euro?

Zu viel Bürokratie und keine finanzielle Unterstützung nennt Ibele als Hauptgründe für seine Entscheidung. Über Banken oder Förderungen sei er nicht an das nötige Kapital gekommen, sagt er. Obwohl er als Sicherheit ein Haus in Pfullendorf hat, in dem 150.000 Euro an Eigenkapital stecken. Doch trotzdem gab es von seiner Hausbank keinen weiteren Kredit über 20.000 Euro, um alles bis zur Serienreife zu entwickeln.

Der Prototyp kommt in einem ausgekleideten Metallkoffer daher. Für einen Verkauf in die Halbleiterindustrie eignet sich das Modell so nicht, sagt Entwickler Harald Ibele. Deswegen benötigt er noch Kapital. | Bild: Kipping, Julia

Mit einem Businessplan hat er versucht, Unterstützung von der Bank zu bekommen. Doch die Kreditanfrage sei abgelehnt worden, sagt Ibele, von der Hausbank und der L-Bank. „Niemand hat sich die Mühe gemacht, zu verstehen, was wir eigentlich machen.“

„Sigma Sensors bedient große Chiphersteller weltweit“

Das unternehmerische Risiko schätzt Ibele selbst als sehr gering ein. Er ist von seinem Produkt überzeugt, das mit geringeren Messunsicherheiten als andere Anbieter arbeite. Als Dienstleister sei Sigma Sensors bereits bei einigen großen Chipherstellern in deren Fabriken gefragt. Ibele kalibriert dort die Geräte für die Temperaturmessung. Namen von Unternehmen könne er allerdings derzeit noch nicht nennen.

Automobilbranche fordert höchste Standards für Chips

Auch in der Autoproduktion sieht Ibele großes Potential für seine Messtechnik, die er zu Beginn in seiner Garage entwickelt hat. Ein wichtiger Schritt für das Fortkommen des Unternehmens war die Zertifizierung nach einer weltweit anerkannten Norm. „Der höchste technische Standard für Kalibrationslabore“, sagt Ibele. Ihm sei kein anderer Anbieter in dem Bereich bekannt, der das anbiete. Seit etwa einem Monat ist auch dieser Meilenstein erreicht. Danach wollte Ibele weg von den Prototypen, in die er 150.000 Euro aus dem Privatvermögen investiert hat, wie er erzählt. Er nutzte sie selbst für Messungen in den Fabriken, doch für den Verkauf eigneten sie sich nicht.

Harald Ibele setzt die Messplatte auf den Thermo-Chuck: So nennt sich das Gerät für die Temperaturmessung, auf dem die Wafer, für die Mikrochips getestet werden. Wafer heißen die etwa esstellergroßen Platten, aus denen die Mikrochips geschnitten werden. | Bild: Kipping, Julia

Das bei der Bank angefragte Geld sollte ihm den nächsten Schritt zum verkaufsfähigen Produkt finanzieren. „Wir können in der Halbleiterindustrie nichts halbbackendes präsentieren“, sagt er und zeigt auf einen Metallkoffer, in dem der Prototyp liegt. Für ein gutes Marketing müsse nicht nur die Technologie sondern auch die Optik stimmen. „Sonst ist es vorbei bevor es angefangen hat.“ Einen Kredit von der KfW hatte Ibele schon 2019 beantragt, bei dem die Förderbank 80 Prozent des Kreditrisikos übernimmt. Eine Nachfinanzierung bei einem höheren Kapitalbedarf ist dort nicht möglich.

„Gründer sind für Banken einfach kein gutes Geschäft“ Moritz Meidert, Geschäftsführer Gründerschiff Konstanz

Moritz Meidert vom Gründerschiff in Konstanz kennt solche Probleme. Meidert hilft etwa zehn Startups im Jahr, den Weg durch die Fördermöglichkeiten zu finden und mit ihrer Idee im Markt Fuß zu fassen. Außerdem berät das Gründerschiff rund 40 Kommunen und andere öffentliche Institutionen deutschlandweit. „Gründer sind für Banken einfach kein gutes Geschäft. Denn die Bank muss für jedes Risiko, das sie nach außen gibt, Eigenkapital vorhalten.“ Dazu kommen die Beratungsgespräche und Vertragsvereinbarungen. Am Ende lohnt sich der Aufwand nicht.

Überdurchschnittlich hohe Überlebensrate für Startups Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl der Neugründungen 2020 mit etwa 53.300 neu gegründete Gewerbebetrieben (1.-3. Quartal 2020) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (rund 51.600). Das teilt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. Laut KfW-Gründungsmonitor 2020 liegt Baden-Württemberg demnach bei den Gründungen im Vergleich zu den anderen Bundesländern im Mittelfeld. „In Baden-Württemberg stehen jedoch häufig innovative Geschäftsideen mit Wachstumspotential – also echte Start-ups – im Vordergrund“, heißt es in der Stellungnahme. Diese bestandsfesten und entwicklungsfähigen Gründungen seien für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung entscheidend. Das Land habe eine überdurchschnittliche 5-Jahres-Überlebensrate. Chancengründer mit guten Geschäftsideen „Sogenannte Chancengründer dominierten bisher das Gründungsgeschehen in Baden-Württemberg deutlich“, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Diese Gründern entschieden sich ganz bewusst für den Weg in die berufliche Selbständigkeit – nicht aus der Not heraus. Chancengründer würden häufiger Mitarbeiter beschäftigen und länger am Markt bestehen als Notgründer. Das Gründungsgeschehen in Baden-Württemberg sei von der Idee getragen, der Mittelstand von morgen zu werden. Rund 95 Millionen Euro als Unterstützung für Startups Das Wirtschaftsministerium fördert mit der Kampagne Start-up BW Gründungen im Land. Alleine in drei verschiedenen Programmen stehen dafür rund 95 Millionen zur Verfügung. Mit dem Innovationsgutschein Hightech Start-up wurden bisher rund 550 Start-ups mit einem Gesamtvolumen von über 10 Millionen Euro gefördert. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zur Gründungsszene in Baden-Württemberg Viele einzelne Startup-Szenen habe Baden-Württemberg zu bieten, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Diese säßen beispielsweise in Metropolen wie Stuttgart oder Freiburg aber auch in Städten wie Niedereschach oder Tuttlingen. Seit 2017 habe das Land alle wichtigen Partner unter der Initiative Start-up BW bündeln können. „Ich sehe Baden-Württemberg auf einem guten Weg, diesen Wettbewerb zu bestehen und in der Entwicklung, Betreuung und Finanzierung von skalierbaren Geschäftsmodellen internationales Top-Niveau zu erreichen. Es liegt aber auch noch ein Teil des Wegs vor uns.“

Investoren sichern die Liquidität gegen Beteiligungen

Eine andere Möglichkeit wäre es, den Kreditgebern als Sicherheit Anteile an seinem Unternehmen zu geben. Es gibt vom Land Baden-Württemberg sowie vom Bund Förderprogramme, wie etwa das Invest-Programm vom Bundeswirtschaftsministerium, die die Beteiligung privater Investoren vorsehen. Doch das Programm kommt für Ibele nicht in Frage.

Wer keine Anteile am Unternehmen abgeben möchte, für den sei es schwierig an Geld zu kommen, sagt Moritz Meidert. „Ohne Abhängigkeiten geht es nicht“, ist er überzeugt. Weil niemand da sei, der das Risiko auffängt. Strategische Investoren ja, aber die Konditionen müssten stimmen, sagt Ibele.

Viele kleine Sensoren messen die Temperaturverteilung auf dem Chuck. | Bild: Kipping, Julia

Gründungsberatung für die wichtigsten Informationen

Banken, Investoren, Beratungen – darüber sollten sich Gründer informieren und entsprechende Angebote auch in Anspruch nehmen. Meidert macht Mut, die Hilfe der zahlreichen Gründungsberater in Anspruch zu nehmen, die zum Beispiel bei der IHK oder in den Hochschulen sitzen. „Es gibt viele Menschen, die die Strukturen kennen und eine Möglichkeit aufzeigen können.“ Auch die Gründungsberatung wird gefördert, muss allerdings vor der Gründung in Anspruch genommen werden. „Aber dann habe ich eine Struktur und einen Überblick über die Möglichkeiten für die Finanzierung.“

In einer Beratung sieht Ibele keinen Sinn: „Die Strategie steht. Da brauch ich meine Zeit nicht zu verschwenden.“ Und auch seitenlange Anträge für eine Förderung, zum Beispiel über das Steinbeis Institut, will er nicht ausfüllen. Dafür fehle ihm die Zeit. Es sei wichtig das Produkt schnell auf den Markt zu bringen, um den Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern halten zu können.

Mobilität Die Zukunft fliegt unbemannt: Konstanzer Unternehmen Unisphere simuliert Drohnenflüge Das könnte Sie auch interessieren

Ein Neustart in den USA, der schwer fällt

Zwanzig Jahre habe er in den USA gearbeitet und andere Erfahrungen gemacht – auch wenn dort „das Gras auch nicht grüner“ sei. Es sei einfacher. Also wird Ibele sein Unternehmen in Sigmaringen abmelden und nach Texas umsiedeln. Sein Haus hat er verkauft, um dafür das nötige Kapital zu haben. Das Kalibrationslabor solle in Sigmaringen für die Forschung erhalten bleiben. „Aber sämtliche unternehmerischen Tätigkeiten werden in den USA laufen“, sagt er.

60.000 Euro habe er sich von einem Cousin für den Neustart geliehen. Und auch ein weltweites Netzwerk aus Kontakten habe er nach über 16 Jahren Tätigkeit in der Branche. Für die Produktion in den Vereinigten Staaten hat er auch alles vorbereitet. So ganz glücklich scheint er nicht mit der Entscheidung: „Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, dass es soweit kommen musste.“ In den USA meint er, mehr Freiheit und weniger Regularien zu finden.