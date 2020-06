Wirtschaft vor 1 Stunde

Staatsschulden in Milliardenhöhe – wo kommt das ganze Geld her, das die Konjunktur beleben soll? Und droht die Inflation?

Der Staat hat Milliarden von Euro an Schulden aufgenommen, um die Konjunktur in der Corona-Krise anzukurbeln. Doch wo kommt das ganze Geld eigentlich her? Und wer soll die Schulden eines Tages zurückzahlen?