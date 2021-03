Finanzen vor 2 Stunden

Sparkasse Hegau-Bodensee verlangt 20 Euro für einen Kontoauszug und pocht trotz Niederlage vor Gericht auf die Rechtmäßigkeit dieser Gebühr

Die in Singen ansässige Sparkasse Hegau-Bodensee hat ihren Kunden für einen einfachen Kontoauszug einen zweistelligen Eurobetrag in Rechnung gestellt. Zu unrecht, wie das Landgericht Konstanz jetzt entschieden hat. Aber die Sparkasse gibt nicht nach. Der Streit geht in eine neue Runde.