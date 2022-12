Streuobstwiesen vor 2 Stunden

Die Preise sind im Keller: So wenig Geld gab es dieses Jahr für Streuobst

Die Preise für Streuobst waren im abgelaufenen Jahr so niedrig wie selten. Das zeigt eine Statistik, die der SÜDKURIER ausgewertet hat. Besonders wenig bekommen Bauern in Baden-Württemberg – viel wird in Bayern bezahlt.