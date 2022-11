von Andreas Kempf

„Das ist das beste Unternehmen, das wir im Landkreis derzeit haben.“ Thomas Maier, Sekretär bei der IG Metall in Esslingen am Neckar findet selbst mitten in der Tarifrunde lobende Worte, wenn es um Putzmeister geht. „Die bezahlen die besten Löhne“, stellt er anerkennend fest. Und bis 2028 sind die 3200 Stellen beim Betonpumpenhersteller gesichert.

Aufstieg mit dem chinesischen Markt im Rücken

Vor zehn Jahren wären solche Töne keinem Arbeitnehmervertreter über die Lippen gekommen. Hoch über dem Städtchen Aichtal, kurz hinter dem Stuttgarter Flughafen, ging seinerzeit die Angst um. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verkaufte Gründer Karl Schlecht sein angeschlagenes Unternehmen für 360 Millionen Euro an den chinesischen Wettbewerber Sany Heavy Industries.

Putzmeister wurde über Nacht bundesweit zum Symbol des Ausverkaufs der mittelständischen Wirtschaft an die Chinesen. Seinerzeit ging die Angst um, dass der Drache aus dem Reich der Mitte sich das Wissen unter den Nagel reißt und nur noch rauchende Trümmer hinterlässt.

Profitable Kooperation: Putzmeister-Firmengründer Karl Schlecht und Wengen Liang, Chairman der SANY Group, hier im Jahr 2012 bei der Vertragsunterzeichnung zum Verkauf des Unternehmens. | Bild: Franziska Kraufmann, dpa

Heute muss man ganz genau hinsehen, um zu erkennen, dass Putzmeister in chinesischer Hand ist. Am Haupteingang hängen lediglich eine chinesische und eine deutsche Fahne nebeneinander. Inzwischen ist der Hersteller von Maschinen, die Beton und Mörtel bis auf die höchsten Wolkenkratzer bringen, wieder solide im Geschäft.

„Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 770 Millionen Euro erwirtschaftet, der in diesem Jahr noch einmal getoppt werden soll. Wir übernehmen auch den Vertrieb der Sany-Produkte außerhalb Chinas“, erklärt Geschäftsführer Christoph Kaml.

Damit habe man beispielsweise eine Antwort gegen die Billig-Anbieter aus Südkorea. Auch viele Entwicklungen laufen gemeinsam mit den Chinesen. „Auf der Bauma haben wir gerade den ersten vollelektrischen Fahrmischer vorgestellt, für den wir bereits die europäische Zulassung haben“, betont Kaml.

Mit den Chinesen kam die Wende

Zehn Autominuten weiter Richtung Reutlingen baut Manz Anlagen zur Batteriezellfertigung und für die Solarwirtschaft. Wie bei Putzmeister sah es vor wenigen Jahren nicht gut aus bei dem Maschinenbauer, der ursprünglich mit Anlagen zur CD-Herstellung groß geworden ist. Mit dem Investor Shanghai Electric Company, der 17,9 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen hält, kam die Wende.

Weniger Beteiligungen Nur 2,6 Prozent der Übernahmen in Deutschland gingen im vergangenen Jahr auf das Konto chinesischer Investoren. Der Grund: Nach der verhängnisvollen KuKa-Übernahme wurde das Außenwirtschaftsgesetz verändert. Jetzt kann sich die Politik leichter in Übernahmen einschalten oder Aktivitäten einzelner Investoren unterbinden. So kam die chinesische Huawei nicht zum Zuge, als die 5G-Lizenzen verteilt wurden. Berlin war die Nähe des Telekom-Riesen zum Pekinger Staatsapparat dann doch nicht geheuer. Für Baden-Württemberg sind weniger die Beteiligungen als die Handelsbeziehungen von Bedeutung. (auk)

Die Chinesen können so ein Manko ausgleichen, das im eigenen Land bei der Zell-Fertigung ein großes Problem ist. „Man muss nahezu jede zweite Zelle aussortieren“, stellt Manz-Chef Martin Drach fest. Die Reutlinger wollen auf eine Quote von zehn Prozent kommen. Zusammen mit den Autozulieferern Dürr (Stuttgart) und Grob (Mindelheim) will man sogar ganze Fabriken bauen und so der dominierenden Konkurrenz aus China ein Stück des Kuchens abjagen.

Der Reutlinger Solar- und Batteriepionier Manz ist nach wechselvollen Jahren aktuell wieder im Aufwind. | Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Mercedes und Manz – überall mischt China mit

Vor wenigen Wochen ist Daimler Truck bei Manz eingestiegen, um sich aus erster Hand Wissen über die Batterieherstellung sichern zu können, die man für die Lastwagen von morgen braucht. Berührungsängste zu chinesischen Investoren hat man nicht.

Wie beim Autobauer Mercedes, zu dem man bis vor einem Jahr gehörte, sind der Fahrzeughersteller BAIC und der Geely-Besitzer Li Shufu mit jeweils fast zehn Prozent die größten Aktionäre. Bei Mercedes sind auch nicht die Anteilseigner aus Fernost das größte Risiko. Vielmehr wird knapp jedes zweite Auto mit Stern in China verkauft. Eine Krise auf diesem Markt, beispielsweise ein politischer Konflikt, würde den Stuttgarter Autokonzern in arge Bedrängnis bringen.

Fehler nicht wiederholen

Eine Übernahme von Mercedes hat Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) im Sommer noch einmal ausgeschlossen: „Einen ähnlichen Fehler wie beim Roboterhersteller Kuka werden wir sicherlich nicht mehr machen.“ Im Jahr 2016 hatte sich der chinesische Elektrokonzern Medea Anteile am Augsburger Roboter-Hersteller Kuka gesichert und dann immer mehr zugekauft.

Inzwischen werden die letzten Kleinaktionäre herausgedrängt. Medea hat sich dann den Maschinenbauer komplett einverleibt. Zwar versuchte die Bundesregierung deutsche Investoren zu gewinnen, doch die winkten alle ab.

Werden Beschäftigte ausgebeutet?

Nicht immer zeigen sich die Investoren von ihrer besten Seite. So waren die Hoffnungen groß, als die Fuyao Glass Group die insolvente SAW in Steinheim am Albuch übernahm. Der Autozulieferer fertigt Dachrelingsysteme und Zierleisten.

Die IG Metall wirft dem chinesischen Unternehmen auf der Ostalb vor, seine Leute mies zu behandeln, Beschäftigte zu verdrängen und extrem schlechte Löhne zu zahlen. Auch die Staatsanwaltschaft Ellwangen interessiert sich für den Betrieb. Angeblich sollen dort chinesische Beschäftigte sieben Tage die Woche mehr als zehn Stunden gearbeitet haben.

Sunways – ein Konstanzer Solarunternehmen, das einst hoch gehandelt wurde. Nach dem Einstieg der chinesischen LDK-Solar verschwand das Unternehmen von der Bildfläche, jetzt plant man ein Comeback in Deutschland. | Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Der Einstieg des chinesischen Konzerns Shungfeng hat dem 2014 insolventen Konstanzer Solarhersteller Sunways auch keine sonnigen Zeiten beschert. Am Ende ist das Unternehmen von der Bildfläche verschwunden. Produktion und Entwicklung wurden in China fortgesetzt. Im Sommer hat Sunways Europe eine Niederlassung in München und ein Servicezentrum in Konstanz.

Moritz Krämer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) spricht sich für eine differenzierte Betrachtung bei der Beurteilung von chinesischen Investoren aus.

Vor allem sollte man zwischen allgemeinen Beteiligungen und sensiblen Bereichen trennen: „Strategische Infrastruktur muss ausgenommen bleiben. So auch der Hafen Hamburg. Sonst hätten wir nichts gelernt aus dem Nord-Stream-Debakel und dem Desaster des Managements deutscher Gasspeicher durch kremlnahe Staatsunternehmen.“