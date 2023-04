Nach einer wochenlangen Hängepartie steht nun fest, wann und wo Besitzer von Öl-, Pellet- und Flüssiggasheizungen sowie Kachel- und Kohleöfen Notfallhilfen erhalten können.

Wie das Stuttgarter Umwelt- und Energieministerium (UM) mitteilte, könne die sogenannte Härtefallhilfe für nicht leitungsgebundene Energieträger ab dem 8. Mai über ein Onlineportal beantragt werden. Dieses wird zentral für Gesamtdeutschland von Hamburg aus koordiniert und findet sich hier.

Auch Besitzer von Pelletheizungen können Geld zurückbekommen, sofern sie von extremen Preisaufschlägen 2022 betroffen waren | Bild: Florian Schuh, dpa

Die Möglichkeit, Papieranträge auszufüllen, bestehe auch, hieß es vom Ministerium. Wer die Härtefall-Hilfen schriftlich einreichen will, muss das entsprechende Formular nach Angaben eines UM-Sprechers durch einen Anruf bei einer Telefon-Hotline anfordern. Die Durchwahl-Nummer der Hotline stehe noch nicht fest, werde aber zeitnah angekündigt, so der Sprecher. Ziel sei, dass möglichst viele Bürger ihre Anträge elektronisch einreichten, sagte er. „Online geht alles schneller“, ergänzte Südwest-Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Auch Kohleöfen-Besitzer kommen in den Genuss der Förderung

Mit der Härtefallhilfe reagieren Bund und Länder auf drastisch gestiegene Energiepreise im Jahr 2022. Abgefedert werden Mehrkosten im Jahr 2022, die über eine Verdopplung des Preisniveaus von 2021 hinausgehen. Der darüber hinaus anfallende Betrag, wird zu 80 Prozent vom Staat erstattet. Die Energiekosten müssen durch Rechnungen nachgewiesen werden. Maximal sind 2000 Euro Erstattung möglich.

Rechnungen zusammensuchen!

Entscheidend für die Höhe der Erstattung sind allerdings laut Bundeswirtschaftsministerium nicht die individuellen Beschaffungskosten – also die Energierechnung der Einzelhaushalte -, sondern eine Betrachtung der Kosten gegenüber dem Durchschnittswert des Jahres 2021. Dafür haben Bund und Länder Referenzpreise ermittelt.

Auch wer Scheitholz verfeuert, etwa in Kachelöfen, kann profitieren. | Bild: dpa

Bei Heizöl beträgt dieser Brutto-Preis beispielsweise 71 Cent je Liter, bei Flüssiggas 57 Cent je Liter und bei Holzpellets 24 Cent je Kilogramm. Die Erstattung bekommt aber nach Angaben des Stuttgarter UM auch, wer mit Holzhackschnitzeln, Holzbriketts, Scheitholz, Kohle oder Koks feuert.

In Baden-Württemberg warten die Haushalte mit am längsten

Wehmutstropfen für die Härtefallhilfen-Empfänger in Baden-Württemberg ist, dass sie sich zeitlich ganz hinten einreihen müssen. Sieben Bundesländer, darunter Hamburg, Hessen und Niedersachsen, können Anträge bereits bis zu eine Woche früher stellen. Vom UM hieß es, um einen störungsfreien Betrieb des Meldeportals zu gewährleisten, biete sich eine stufenweise Freischaltung an.

Land hat Kosten von bis zu 34,5 Millionen Euro

Nach Informationen des SÜDKURIER rechnet allein Baden-Württemberg mit Auszahlungen in Höhe von rund 235 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem vom Bund bereitgestellten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der eigentlich aufgelegt wurde, um strauchelnden Großunternehmen zu helfen. In dem Fonds liegen in Summe 1,8 Milliarden Euro Hilfen bereit.

Auf Baden-Württemberg kommen im Zuge der Notfallhilfe vor allem Verwaltungskosten zu. Diese werden nach Angaben einer UM-Sprecherin auf bis zu 34,5 Millionen Euro geschätzt.