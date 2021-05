Rheinfelden Nur für Abonnenten vor 38 Minuten

Shrimps aus der Schweiz: Kuriose Idee oder nachhaltige Alternative? Ein Unternehmen züchtet nahe der deutschen Grenze die Delikatesse

Richtig bekannt wurden sie durch Forest Gump, der in dem gleichnamigen Hollywoodfilm mit einem Shrimps-Kutter zu ungeahntem Reichtum kam. Garnelen, auch Shrimps oder Crevetten genannt, werden wegen ihres Geschmacks und Proteinreichtums in Küchen hoch geschätzt. Doch die Shrimps-Farmen in Asien und Mittelamerika haben meist auch ihre Schattenseiten. Ein junges Unternehmen in der Schweiz will jetzt auch Skeptiker auf den Geschmack bringen.