Der Schwarzwälder Leiterplattenspezialist Schweizer Electronic zieht in China die Reißleine und verkauft eine defizitäre High-Tech-Fabrik mehrheitlich an einen langjährigen Geschäftspartner.

100-Millionen-Euro-Invest: Leiterplattenfabrik von Schweizer Electronic in Jintan (China). Ende 2022 ist ein Investor mehrheitlich eingestiegen. | Bild: schweizer

Befreiungsschlag oder Schnäppchen?

Wie das in Schramberg ansässige Unternehmen bereits im alten Jahr mitteilte, habe man die Veräußerung von rund 57 Prozent der Anteile am Tochterunternehmen SEC im chinesischen Jintan „erfolgreich abgeschlossen“. Käufer ist die chinesische Firmengruppe WUS um den chinesischen Schweizer-Ankeraktionär Chris Wu. Zum Kaufpreis äußerte sich das Unternehmen nicht.

WUS war bisher bereits mit rund 13 Prozent an der China-Tochter der Schwarzwälder beteiligt und hält nun rund 70 Prozent an SEC. Die Gesellschaft besteht maßgeblich aus einer modernen Fabrik zur Leiterplattenfertigung, die den Bedarf der chinesischen Fahrzeugbranche stillen soll. WUS‘ Ziel sei es, die Beteiligung auf 80 Prozent auszubauen, hieß es von Schweizer.

Schwarzwälder bekommen Kapital aus China

Schweizer Electronic ist ein von Nicolas Schweizer geführtes Familienunternehmen und einer der letzten großen Leiterplattenhersteller in Deutschland. Darüber hinaus ist es das einzige Unternehmen in dem Segment mit deutschen und chinesischen Ankeraktionären. Rund 30 Prozent am Unternehmen gehört der chinesischen Unternehmensgruppe Wus.

Nicolas Schweizer, Vorstandschef von Schweizer Electronic aus Schramberg, führt das Unternehmen. Seit 2014 ist ein chinesischer Ankeraktionär – die WUS-Gruppe – an Bord. | Bild: NICO PUDIMAT

Im Boomjahr 2017 hatte sich Schweizer entschieden, ein eigenes Leiterplattenproduktionswerk in China zu errichten und dafür rund 100 Millionen Euro investiert. Der Eröffnung fiel Mitte 2020 in den Beginn der Corona-Krise. Die Folge von Lockdowns und umfassenden Reisbeschränkungen waren monatelange Verzögerungen beim Hochfahren des Standorts, die sich massiv auf die Eigenkapitalausstattung und die finanzielle Stabilität von Schweizer Muttergesellschaft auswirkte. Bereits 2021 begann man daher mit der Suche nach Investoren. Im vergangenen Jahr stieg dann WUS ein, jetzt ist sie Mehrheitseigner.

Kein Abschied vom China-Geschäft

SEC werde „trotz der veränderten Beteiligungsverhältnisse weiterhin ein essenzieller Bestandteil der Schweizer-Gruppenstrategie sein“, teilte das Schramberger Unternehmen mit. Die Transaktion werde zudem die finanzielle Solidität von Schweizer „deutlich stärken“ und Risiken durch Kostenreduktion abbauen.

Schramberg bleibt Produktionsstandort

Das Unternehmen setze weiterhin auf den Produktionsstandort in Schramberg, hieß es. Damit werde man dem Trend zu einer vermehrten lokalen Wertschöpfung und Lieferkettensicherheit in Europa gerecht.

Seit 2019 schreibt Schweizer Verluste, maßgeblich aufgrund roter Zahlen der chinesischen Tochtergesellschaft. Auch für das gerade abgelaufene Jahr hatte Schweizer im November einen operativen Verlust angekündigt. Beim Umsatz erwartet Schweizer dagegen für 2022 ein Wachstum von fünf bis 15 Prozent auf bis zu 140 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt in China und Schramberg gut knapp 1100 Mitarbeiter.