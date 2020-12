Corona Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien: Wo kann man noch Ski fahren und wo nicht?

Die Corona-Verordnungen in den Alpenländern bergen im Punkto Wintersport so manche Überraschung. Skifahren ist nämlich nicht überall verboten. Die Schweiz beispielsweise lässt ihre Gondeln bislang konsequent weiterlaufen. Und sogar in Baden-Württemberg ist Skivergnügen möglich – allerdings nur stark eingeschränkt. Eine Übersicht.