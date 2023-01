Gutes Timing sieht anders aus. Pünktlich zum Ende der Weihnachtsferien ist Schnee im Anflug. Im Lauf der Woche kann auf den Gipfeln der Ostalpen schon mal ein halber Meter Neuschnee hinzukommen. Und sogar bis ins Tal wird es vielerorten schneien. Das ist bitter nötig. Bislang ist die Skisaison nämlich ins Wasser gefallen. Im Wortsinn.

Urlaub Tauwetter: Welche Rechte haben Winterurlauber bei Schneemangel? Das könnte Sie auch interessieren

Tauwetter und Föhn

Tauwetter und Föhneinfluss haben Zehntausenden Wintersportlern den Spaß verdorben. Und vielen Seilbahnbetreibern geht so langsam die Puste aus. Indes: Diesen Winter schreibt sich nur fort, was früher schon zu beobachten war. Die Niederschläge gehen im Winter selbst in den Bergen als Regen nieder, und sie verschieben sich zusehends ins Frühjahr.

Skifahrer fahren über eine präparierte Skipiste im österreichischen Filzmoos. | Bild: DANIEL KARMANN, dpa

Skibranche vergrätzt Kunden durch hohe Preise

Für Hotels und Gastronomie ist das ein herber Schlag, denn sie lebten bislang vom Weihnachtsgeschäft. Als Reaktion schrauben viele die Preise nach oben und vergrätzen damit noch die letzten treuen Skifreunde. Keine guten Aussichten für ein ansonsten tolles Freizeitvergnügen.