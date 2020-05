Wirtschaft vor 1 Stunde

Schlagbäume an der Grenze: Warum die IHKs die Region als Verlierer der Corona-Krise sehen

Industrie und Handel in der Region sehen einen „wirtschaftlichen Aderlass“ durch die mangelnde Freizügigkeit an den Grenzen in den vergangenen Monaten. Bis zu 1,5 Milliarden Euro macht die jährliche Kaufkraft von nordschweizer Kunden auf deutscher Seite aus. Nun appellieren die IHKs eindringlich an die Landesregierung in Stuttgart, die Grenzregelungen zurückzunehmen.