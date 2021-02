Obstanbau Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Saft-Streit am Bodensee – Chef von Groß-Kelterei will Bauern entgegenkommen und sagt: „Ich bin für faire Preise“

Es ist ein einmaliger Vorgang. Kurz vor Weihnachten kündigten mehrere Groß-Keltereien Tausenden Apfelerzeugern am Bodensee ihre Verträge. Klaus Widemann, Chef einer der Keltereien, erklärt, wie es dazu kam, was er den enttäuschten Erzeugern anbietet und ob es Absprachen über Preise unter den Saft-Marktführern am Bodensee gab.