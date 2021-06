Urlaub in Deutschland liegt weiter im Trend. Davon profitiert auch die Ferienregion Schwarzwald. Von der Aufhebung der Reisewarnungen für Nachbarländer erwartet Hansjörg Mair, Pressesprecher der Schwarzwald Tourismus GmbH, keine negativen Auswirkungen. „Es ist kaum zu befürchten, dass Menschen, die einen Urlaub im Schwarzwald geplant haben, diesen nach Aufhebung der Reisewarnungen nun ins Ausland verlegen werden“, sagt er.

Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. | Bild: Schwarzwald Tourismus

Der Trend zum Urlaub im eigenen Land sei nicht nur der eingeschränkten Möglichkeit von Auslandsreisen geschuldet, „sondern korrespondiert auch mit dem Trend zu Nachhaltigkeit und umweltbewussten Verhalten“, meint Mair. Mit Aufhebung der Beschränkungen bei der Einreise werde auch die Nachfrage aus dem Ausland im Schwarzwald wieder steigen, sagt er. „Im Jahr vor Corona kamen fast 29 Prozent der Gäste aus dem Ausland.“

Bodensee als Ferienregion weiterhin beliebt

In Südbaden ist neben dem Schwarzwald die Bodenseeregion ein gefragtes Ziel für den Sommerurlaub. „Sicherlich werden Gäste wieder andere europäische Reiseziele ansteuern. Viele buchen aber auch weiterhin Urlaub in Deutschland. Und was die Attraktivität der deutschen Reiseziele betrifft, sind wir als Bodenseeregion ganz oben mit dabei“, fasst Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, zusammen.

Die Bodenseeregion ist für den Sommerurlaub für viele Menschen attraktiv. | Bild: Achim Mende

90 Prozent der Gäste kämen aus Deutschland. In den Sommerferien seien vor allem Unterkünfte für Familien bereits stark ausgelastet. „Aber auch Gäste aus der Schweiz und Österreich sind stark in der Bodenseeregion vertreten“, sagt Ann-Kathrin Scheidig, Sprecherin der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH.

Die Region leidet also nicht unter einem neuen Reiseverhalten, dass es wegen niedriger Inzidenzen mehr Menschen ins Ausland statt an den Bodensee oder den Schwarzwald zieht. Der Tourismus in Südbaden ist weiter hoch im Kurs.

Mehr Flugreisen als 2020 möglich

Fest steht jedoch auch: Es hält nicht alle Fernwehgeplagten in Deutschland. In fremde Kulturen eintauchen und am Strand dem Meeresrauschen lauschen – die Sehnsucht nach Urlaub in wärmere Gefilde ist nach monatelangen Einschränkungen groß. „Die Menschen möchten wieder in den Urlaub fliegen. Am Flughafen werden wir ab Juli wieder mehr Flüge und Ferienreisende sehen. Die Aufhebung der Reisewarnungen macht das planbar und wird in aktive Buchungen umgesetzt“, sagt Wolfgang John, Pressesprecher des Bodensee Airport Friedrichshafen.

„Am Flughafen Friedrichshafen werden wir ab Juli wieder mehr Flüge und Ferienreisende sehen“, sagt Wolfgang John, Pressesprecher des Bodensee Airport Friedrichshafen. | Bild: Bömelburg, Christina

Hingegen waren Auslandsreisen im Sommer 2020, als nahezu alle Länder vom Robert Koch Institut als Hochrisikogebiet eingestuft waren, nur sehr erschwert oder gar nicht möglich. John blickt zurück: „Letztes Jahr fanden auch Flüge nach Mallorca und auf die griechischen Inseln statt. Ab Juli und August gab es aber immer mehr Einschränkungen, insbesondere bei der Rückkehr.“ Für 2021 sei bereits abzusehen, dass diese wegfallen und viele Länder für Touristen offen sind.

Welche Länder als Risikogebiete gelten

Die Reisewarnung wird ab dem 1. Juli erst ab einer Inzidenz von 200 ausgerufen und in Gebieten, in denen sich gefährliche Varianten des Coronavirus verbreitet haben. Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegt eine Reisewarnung für Touristen vor, wenn das Land von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet oder als Virusvariantengebiet eingestuft wird. Eine vollständige Liste des Robert Koch Instituts finden Sie hier. Die Reisewarnung wird ab dem 1. Juli erst ab einer Inzidenz von 200 ausgerufen und in Gebieten, in denen sich gefährliche Varianten des Coronavirus verbreitet haben.

Menschen zieht es in warme Länder

Auch Monika Gindele, Inhaberin des Reisebüros Gindele Reisen in Friedrichshafen, stellt fest: „Die Leute sind nach monatelangen Einschränkungen wieder reisehungrig und brauchen einen Tapetenwechsel.“ Das Interesse sei seit ein paar Wochen sehr gestiegen.

„Die Leute sind nach monatelangen Einschränkungen wieder reisehungrig“, sagt Monika Gindele, Inhaberin eines Reisebüros. | Bild: Monika Gindele

Gefragte Reiseziele sind europäische Länder wie Italien, Kroatien, die kanarischen Inseln und die Türkei, sagt die Expertin. Dass europäische Ziele im Trend liegen, bestätigt Iris Spicker-Hizli vom Konstanzer City-Reisebüro. Die Balearen, griechische Inseln oder Portugal stünden auf der Beliebtheitsskala weit oben.