Ravensburg vor 19 Minuten

Wirt greift zu ungewöhnlicher Maßnahme: Wer bar bezahlt, bekommt Rabatt

Thomas Stippe ist Wirt und will nicht auf Barzahlung verzichten. In seinem Lokal in Ravensburg belohnt er deswegen Gäste, die nicht mit Karte zahlen. Dafür nennt er handfeste Gründe.