Stuttgart vor 1 Stunde

Pläne für Lkw-Maut auf Landstraßen: Droht ein besonderer Nachteil für die Region?

Verkehrsminister Volker Wissing will bundesweit die Maut-Regeln verschärfen. Zudem strebt die Landesregierung für Baden-Württemberg eine Lkw-Maut auf Landstraßen an. Die Wirtschaft ist in Sorge.