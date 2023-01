Um die Energiewende voranzutreiben und mehr Öko-Energie-Projekte in der Region umzusetzen, gibt die Singener Solarcomplex frische Aktien aus. Nachdem bislang Alt-Aktionäre die Möglichkeit gehabt haben, Solarcomplex-Papiere zu kaufen, sei die Zeichnung nun „offen für die Allgemeinheit“, sagte Solarcomplex-Chef Bene Müller dem SÜDKURIER.

Fassade des Solarcomplex-Hauptgebäudes in Singen: Seit mehr als 20 Jahren errichtet das Unternehmen Öko-Energieanlagen in der Region. | Bild: wal

Nach Angaben Müllers sind bereits 90 Prozent der insgesamt drei Millionen neuer Aktien innerhalb von vier Wochen an die bisherigen Anteilseigner verkauft worden. „Das ging zügig“, sagte Müller.

Aktien nur eingeschränkt handelbar

Man sei zuversichtlich, in spätestens drei Wochen alle verbliebenen Anteile platziert zu haben. Der Ausgabepreis je Aktie beträgt 2,75 Euro. In den vergangenen Jahren hätten die Papiere eine durchschnittliche Gesamtrendite von vier bis fünf Prozent pro Jahr erreicht. Der Gewinn je Anteil errechnet sich sowohl aus den jährlich ausgeschütteten Dividenden plus der Kursentwicklung.

Langjährige Renditen bei rund vier Prozent pro Jahr

Die Solarcomplex-Aktien werden nicht an großen Handelsplätzen wie Börsen notiert und sind daher nur eingeschränkt handelbar. Als Transaktionsplattform für Käufer und Verkäufer dient die Solarcomplex-Webseite. Dort können Käufer und Verkäufer Angebote zum Kauf oder Verkauf einstellen.

Im Jahr 2022 seien so etwa 160.000 Solracomplex-Aktien gehandelt worden, sagte Müller. Seit 2007 – damals hat die Firma erste Aktien ausgegeben – hat sich der Kurs der Anteile von rund 1,90 Euro auf knapp unter drei Euro entwickelt. Insgesamt sind rund 15 Millionen Aktien im Umlauf. Zeichner sind laut Solarcomplex neben Kleinanlegern auch Stiftungen, Stadtwerke und Unternehmen.

Bioenergie-Heizzentrale in Bonndorf. Regionale Wärmelösungen sind die Spezialität des 2000 gegründeten Unternehmens. | Bild: Juliane Kühnemund

Seit 2003 habe Solarcomplex jedes Jahr Gewinne ausgewiesen und in den meisten Jahren auch Dividenden an seine Gesellschafter ausgeschüttet, hieß es von dem Singener Erneuerbare-Energien-Pionier. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und des dadurch stark gestiegenen Interesses an erneuerbaren Energien erwartet der Vorstand „in den nächsten Jahren eine dynamische Entwicklung des Unternehmens“, wie es vom Unternehmen hieß.

Rückenwind durch Energiewende

Solarcomplex hat rund 60 Mitarbeiter. 2021, die Jahreszahlen für 2022 liegen noch nicht vor, machte die Firma bei gut 21 Millionen Euro Umsatz einen Gewinn von gut einer Million Euro. Der Auftragsbestand ist hoch. Hauptgeschäft sind Bau und Betrieb von Solaranlagen, Nahwärmenetzen für Industrie und Gemeinden sowie Windrädern.