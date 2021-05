Gartenbau Nur für Abonnenten vor 42 Minuten

Neuer Garten statt Sommerurlaub: Ein Beispiel aus Konstanz zeigt, wie die Gartenbaubranche von Corona profitiert

In der vom Coronavirus durchgeschüttelten Welt ist der eigene Garten zum Rückzugsort geworden. Die Gartenbaubranche in Baden-Württemberg freut sich über eine gestiegene Nachfrage. Kunden investieren das gesparte Urlaubsgeld in ihre grüne Ruhezone, wie Familie Kampmann aus Konstanz.