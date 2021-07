„Wir orientieren uns an den Engpässen der Kunden“, war Kurt Riedlingers Leitsatz. Individuelle Lösungen finden, das technisch Machbare umsetzen – es hat funktioniert. Unter seiner Geschäftsführung hat sich die werk zwei Print + Medien Konstanz GmbH vom reinen Druckdienstleister zum Komplettanbieter entwickelt. „Von der Seitenherstellung über Offset-, Digital- und Großformatdruck bis hin zur Logistik, Konfektionierung und Lagerung bieten wir heute alles aus einer Hand“, so der gebürtige Konstanzer. Nun hat er die Geschäftsführung in die Hände seines Vertriebsleiters Martin Bubholz übergeben.

Seit seiner Jugend hat Kurt Riedlinger in der Druckbranche gearbeitet und von Grund auf miterlebt, wie sich aus der filigranen Handarbeit mit Bleisatz modernste digitale Drucktechnologie entwickelte. Als Schriftsetzer-Lehrling ist er 1974 in die Druckerei Konstanz eingetreten. 47 Jahre später hört er als Geschäftsführer von werk zwei, einem Tochterunternehmen des SÜDKURIER-Medienhauses, auf und geht in den Ruhestand. Und vergisst nicht, augenzwinkernd zu erwähnen, wie verwurzelt er mit seiner Arbeitsstelle war. Denn genau an der „Stelle“, an dem sich sein Büro in der Max-Stromeyer-Str. 180 befindet, habe er früher als Kind in der Natur gespielt. Im Januar 2021 hätte er gerne noch mit seiner Belegschaft und den Kunden das 20-jährige Bestehen von werk zwei gefeiert. Doch Corona ließ das nicht zu.

Der neue Geschäftsführer Martin Bubholz (rechts) geht den von Kurt Riedlinger (links) eingeschlagenen Weg der Transformation weiter. Zum Angebot gehören mittlerweile auch Lagerung, Konfektionierung und Logistik. | Bild: Ise, Simone

Martin Bubholz (51) wird den eingeschlagenen Weg der Transformation vom Druckdienstleister zur integrierten Produktionsagentur konsequent fortsetzen und das Angebot den Kundenbedürfnissen entsprechend ausbauen (Fulfillment, Lettershop). Die Kunden kommen aus der Bodenseeregion und der Ostschweiz. Die Zusammenarbeit mit einem exklusiven Taschenhersteller aus Zürich zeigt: „Neben dem Druck von Werbemitteln kümmern wir uns auch um Konfektionierung, Lagerung und Versand von Marketingmitteln und Handelsware“, so Bubholz.

Bestätigt in ihrer Arbeit fühlen sich die beiden durch die vielen Auszeichnungen. Das Team von werk zwei stand innerhalb von zehn Jahren acht Mal im Finale eines Branchenwettbewerbs. Denn in exklusiven Drucksachen mit speziellen Materialien sind sie Experten. Immer in enger, persönlicher Zusammenarbeit mit dem Kunden, der in alle digitalen Prozesse integriert ist.