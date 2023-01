Rekordbeteiligung in Zeiten der Krise: Mercedes-Benz zahlt die höchste Ergebnisbeteiligung in der Unternehmensgeschichte. 93.000 Tarifbeschäftigte in Deutschland erhalten einer Mitteilung zufolge eine Prämie von bis zu 7300 Euro. Sie soll mit dem April-Entgelt 2023 ausgezahlt werden. Im Vorjahr gab es 6000 Euro als Bonus.

Halbleiter- und Logistikengpässe, Corona-Maßnahmen und geopolitische Unsicherheit hätten das vergangene Jahr geprägt. Der Bonus sei eine Belohnung für den Einsatz der Beschäftigten und eine Beteiligung am Unternehmenserfolg. Ab 2023 soll sich die Erfolgsbeteiligung für alle Tarifbeschäftigten noch stärker an der Zielerreichung des Unternehmens ausrichten.

Mit seiner Rekordbeteiligung bleibt Mercedes dennoch hinter dem baden-württembergischen Prämien-Primus Porsche zurück. Wie hoch die Beteiligung dort in diesem Jahr ausfallen wird, wurde zwar noch nicht bekannt gegeben. Doch der Sportwagenhersteller belohnte seine Mitarbeiter im vergangenen Jahr mit einem Bonus von bis zu 7900 Euro, 2019 gab es sogar eine Sonderzahlung von insgesamt 9700 Euro.

Reederei zahlt 50 Monatsgehälter als Bonus

Auch für andere Konzerne läuft es so gut, dass sie Rekordprämien auszahlen. Jüngstes Beispiel: die Reederei Evergreen. Wie der „Stern„ kürzlich berichtete, soll das in Taipeh ansässige Schifffahrtsunternehmen Jahresprämien in Höhe von 50 Monatsgehältern auszahlen, wenn auch nur für Mitarbeiter mit Vertrag in Taiwan.

Inflation Bis zu 3000 Euro steuerfrei: Diese Unternehmen aus der Region zahlen die Inflationsprämie Das könnte Sie auch interessieren

2021 machte Evergreen noch mit dem Containerriesen „Ever Given“ Schlagzeilen, der sechs Tage lang im Suezkanal feststeckte. Der wirtschaftliche Schaden betrug mehrere Milliarden US-Dollar.

Trotzdem schwimmt die Reederei auf der Erfolgswelle: So konnte Evergreen dem Stern-Bericht zufolge seinen Umsatz von 200 Milliarden Taiwan-Dollar auf 600 Milliarden Taiwan-Dollar steigern. Ein Grund: Zwischen 2020 und 2022 haben sich die Preise für einen Standard-Container von knapp 2000 US-Dollar auf bis zu 10.000 US-Dollar gesteigert.

Erfolgsbeteiligungen bei Unternehmen im Südwesten

Auch Unternehmen im Südwesten schütten zusätzlich zum Gehalt eine Erfolgsbeteiligung an ihre Mitarbeiter aus. So sei für die Tarifbeschäftigten bei Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen eine Erfolgsbeteiligung vorgesehen, wie ein Sprecher erklärt. Die Höhe des Bonus richte sich nach den Finanzkennzahlen des Konzerns. Da der Finanzabschluss für 2022 noch erstellt werde, können noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

Beim Medizintechnik-Hersteller Aesculap in Tuttlingen sieht es ähnlich aus: Die Bilanz der Konzernmutter B. Braun zum Geschäftsjahr 2022 und damit auch zum Thema Ergebnisbeteiligung sei erst im März geplant. Das teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Bei Rolls-Royce Power Systems können sich die Beschäftigten Ende Januar über 1500 Euro extra freuen. Allerdings handelt es sich hierbei um die steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie. „Weitere Prämien sind derzeit nicht im Gespräch“, so ein Sprecher des Unternehmens.