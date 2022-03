Die baden-württembergischen Sparerinnen und Sparer tragen ihr Geld weiterhin fleißig zu den genossenschaftlichen Bankinstituten des Landes. Sowohl das Kredit- als auch das Einlagengeschäft der Volks- und Raiffeisenbanken verzeichnete im vergangenen Jahr deutliche Zuwächse. Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV), sprach am Mittwoch von einem „erfreulichen Wachstum“ und einer „stabilen Ertragslage“ der 144 Geno-Institute im Südwesten.

Mehr Kredite, mehr Einlagen, mehr Gewinn

Bei der Aussage übte sich der gebürtige Badener Glaser indes in schwäbischer Zurückhaltung. Denn tatsächlich haben die Volks- und Raiffeisenbanken im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn stark zugelegt. Unter dem Stich stand Ende 2021 ein Jahresüberschuss von rund 545 Millionen Euro, nach 285 Millionen Euro im Vorjahr. Im operativen Geschäft erwirtschaftete man gar 1,3 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 12,5 Prozent entspricht.

Roman Glaser, Präsident des Genossenschaftsverbands Baden-Württemberg, spricht für 144 Volks- und Raiffeisenbanken im Südwesten. | Bild: Annika Grah, dpa

Allerdings profitierten die Geldhäuser 2021 von einer Rekord-Ausschüttung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, der DZ-Bank. Diese hatte 2021 mit rund 3,1 Milliarden Euro den höchsten Gewinn ihrer Unternehmensgeschichte gemacht und daher deutlich mehr Geld als sonst an die sie tragenden Volks- und Raiffeisenbanken abgeführt. Die aktuelle Ertragslage der Häuser ließe sich daher „nicht linear fortschreiben“, betonte Glaser.

Vobas und Sparkassen Volksbanken und Sparkassen teilen sich einen Gutteil der privaten Bankkunden im Land. Landesweit gibt es noch 50 Sparkassen. Demgegenüber stehen 144, meist kleinere Volks- und Raiffeisenbanken. Beide wiederum gliedern sich in deutlich mehr Filialen und Auszahlungsstellen. Bei den Volksbanken sind dies beispielsweise gut 2260 im Land. Gemessen an der Bilanzsumme sind die Sparkassen mit 236 Milliarden Euro leicht vor den Volksbanken mit 202 Milliarden Euro. (wro)

Der Zinsüberschuss der Volksbanken im Land stieg nach BWGV-Angaben um 4,4 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das Wachstum bei den Provisionen, die etwa für Aktiengeschäfte fällig werden, betrug sogar 7,6 Prozent. Der Provisionsüberschuss summierte sich auf 1,2 Milliarden Euro. Das seien „sehr ordentliche“ Zahlen, wie es vom BWGV hieß. Die Banken seinen gut kapitalisiert und für die Zukunft gerüstet, sagte Glaser. Die Kernkapitalquote liegt aktuell im Durchschnitt bei etwa 16 Prozent.

Der Zins ist immer noch extrem tief. Die Vobas versuchen, sich bei Negativzinsen für Sparer zurückzuhalten. | Bild: DANIEL KARMANN, dpa

Wichtig dabei ist, dass die Kunden immer mehr Geld zu den Instituten tragen. Allein 2021 stiegen die Einlagen um knapp sechs Prozent auf etwa 150 Milliarden Euro, was laut Verband auch auf eine anhaltende Konsumzurückhaltung wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Negativzinsen, sogenannte Verwahrentgelte, erheben die Banken nach Worten Glasers „meist erst für hohe sechsstellige Summen“ und tendenziell eher bei Firmen als bei Privatkunden.

Bilanzsumme knackt 200-Milliarden-Euro-Schwelle

Auch wurden immer mehr Kredite ausgereicht, sowohl an Firmen, als auch an Privatkunden. Gut 123 Milliarden Euro standen zum Jahresende in den Büchern. Haupttreiber sei das wachsende Immobiliengeschäft gewesen, so Glaser. Als Folge stieg die Bilanzsumme der Institute deutlich und knackte mit 202 Milliarden Euro erstmals die 200-Milliarden-Schwelle.

Fusionen unter Volksbanken gehen weiter

Das Geschäft wird indes in immer weniger Filialen gemacht. Ähnlich wie beim großen Konkurrenten, den Sparkassen, schließen sich seit Jahren Institute zusammen, und Standorte werden dicht gemacht. Ende 2021 gab es in Baden-Württemberg noch 144 eigenständige Volks- und Raiffeisenbanken – 13 weniger als im Jahr zuvor. Die Anzahl klassischer Filialen mit Personal ging um gut 70 auf etwa 1546 zurück. Abheben oder Kontoauszüge ausdrucken kann man landesweit an mehr als 2260 Punkten.

Nach derzeitigem Stand werden 2022 zehn Volks- und Raiffeisenbanken zusammengehen – in etwa soviel wie im vergangenen Jahr. Nicht ungewöhnlich, laut Glaser. Dieser Prozess werde, nicht zuletzt werden immer höherer gesetzlicher Anforderungen an kleine Institute, weitergehen.

Nötig seien weniger regulatorische Eingriffe, die vor allem bei kleinen Banken überproportional zu Buche schlügen, sowie endlich ein „geldpolitisches Gegensteuern der Europäischen Zentralbank“. „Wir brauchen eine geldpolitische Bekämpfung der Inflation, die sich immer mehr verfestigt“, sagte der BWGV-Chef.