Journalisten-Preis vor 1 Stunde

Medienpreis Mittelstand: Jury zeichnet in Berlin Wirtschafts-Redaktion des SÜDKURIER aus

Eine SÜDKURIER-Serie zur Zukunft des Mittelstandes in Baden-Württemberg hat es in einer nationalen Preisverleihung nach ganz oben geschafft. Ein Team von Redakteuren hat sich an die Fersen von Unternehmen geheftet, die mit ungewöhnlichen Methoden versuchen, ihr Geschäftsmodell fit für die Zukunft zu machen. Die Quintessenz: Der Tüftler-Geist in Baden-Württemberg lebt!