Gefühlt halb Deutschland befindet sich derzeit wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit. Doch es gibt einige Branchen, in denen die Produktion trotz oder sogar wegen Corona auf Hochtouren läuft. So verzeichnet das Maggi-Werk in Singen eine steigenden Nachfrage nach lange haltbaren Produkten wie Dosenravioli. „Wir haben gerade richtig viel zu tun“, sagt Maggi-Betriebsratschef Alfred Gruber. Es seien zuletzt sogar zusätzliche Nacht- und Samstagsschichten eingeführt worden. Auch bei dem Soßen- und Suppenhersteller Hügli, der in Radolfzell 600 Mitarbeiter beschäftigt, hat die Nachfrage nach länger haltbaren Produkten leicht zugenommen, wie die der Mutterkonzern, die Bell Food Group, bestätigt.

Eine Frau arbeitet mit einem Binder-Spezialkühlschrank. | Bild: Binder

Viele Betriebe im medizinischen Bereich haben ebenfalls alle Hände voll zu tun. So sind derzeit die Spezial-Kühlschränke des Tuttlinger Unternehmens Binder in der Corona-Forschung sehr gefragt. Auch so genannte CO2-Inkubatoren von Binder, in denen neben der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit auch der CO2-Gehalt gesteuert werden kann, sind in vielen Pharma-Konzernen im Einsatz. Zudem können mit Trockenschränken von Binder die derzeit knappen Atemmasken getrocknet und danach wiederverwendet werden. „Diese werden bei 45 Grad Celsius für 45 Minuten getrocknet. Dem Trocknungsprozess geht ein Desinfizieren der Schutzmasken voraus“, teil Binder mit. Binder produziere derzeit auf Volltouren. Doch das Unternehmen möchte nicht als Krisengewinner dastehen. „Es geht um Menschenleben und nicht um Profit“, sagt Michael Pfaff, Vize-Präsident von Binder.

Interview Wie lange hält die Wirtschaft in der Corona-Krise noch durch? Claudius Marx, Chef der IHK Hochrhein-Bodensee, über die Folgen für die Region Das könnte Sie auch interessieren

Der Fahrradkurier Fakt – hier (von links) Vera Zahmer und Sofie Scheuing – hat viel zu tun. Das Team liefert auch Essen direkt von den Restaurants nach Hause zu den Kunden. | Bild: Scherrer, Aurelia

Auch Lieferdienste sind derzeit besonders gefragt. Der Konstanzer Fahrradkurier Fakt beispielsweise hat im Moment ordentlich zu tun. Stark zurückgegangen sei das Paketgeschäft für UPS, weil die Geschäfte nichts mehr bestellten, sagt Vera Zahner, Mitgeschäftsführerin bei Fakt. Bei der Essensauslieferung gebe es allerdings einen deutlichen Zuwachs. „Uns kommt im Moment zudem der fehlende Verkehr auf den Straßen entgegen, die Fahrer kommen schnell durch“, sagt Zahner.

Das Restaurant Café Antik – im Bild Servet Karaaslan – in Konstanz kocht im Notbetrieb weiter. | Bild: Schuler, Andreas

Andere Geschäfte haben aus der Not eine Tugend gemacht. So hat so manches Restaurant in der Region auf einen Liefer- oder Abholservice umgestellt. Im Konstanzer Restaurant Café Antik wird zum Beispiel ein Notbetrieb mit Lieferung frei Haus und Imbiss außer Haus aufrecht erhalten. Das Gasthaus Küssaburgblick in Lauchringen hat eine besondere Speisenkarte erstellt, aus der telefonisch oder online bestellt werden kann. Inhaber Jan Gerster erläutert: „Der Lieferdienst kommt schon ganz gut an, er kann aber bei Weitem kein Ersatz für die durch die Corona-Krise bedingten wirtschaftlichen Einbußen darstellen.“