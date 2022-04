Der drastische Corona-Lockdown in Teilen Chinas sorgt beim Automobilzulieferer Marquardt aus Rietheim-Weilheim für massive Probleme. Seit etwa zwei Wochen übernachteten rund 200 Marquardt-Mitarbeiter im konzerneigenen Standort im Schanghaier Stadtteil Pudong, sagte Firmenchef Harald Marquardt dem SÜDKURIER.

Teils würden sie von den Behörden aufgrund der strikten Quarantänebestimmungen nicht nach Hause gelassen. Andere fürchteten nach einer Rückkehr in ihren Wohnungen festgesetzt zu werden. „Die Zustände sind unerträglich“, sagte Marquardt und warf den Behörden vor Ort eine „mangelhafte Handhabung der Corona-Pandemie“ vor.

Mitarbeiter in Shanghai müssen in Büros schlafen

„Unsere Mitarbeiter wohnen, essen und schlafen seit Tagen in Ihren Büros“, sagte der Familienunternehmer. Das Unternehmen habe das Nötigste, etwa Schlafgelegenheiten und 400 Schlafsäcke, zur Verfügung gestellt und übernehme mittlerweile auch die Versorgung des Personals mit Getränken und Lebensmitteln.

Die Eingriffsmöglichkeiten seien aber beschränkt, da Personal aus Deutschland aufgrund strikter Einreisebestimmungen Wochen benötigen würde, um vor Ort zu sein.

Harald Marquardt, Eigner und Chef des gleichnamigen Autozulieferers aus dem Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg. 10.200 Mitarbeiter und 1,3 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Die wirtschaftliche Lage in Asien bezeichnete er als „schrecklich“. Nach der grassierenden Halbleiterkrise mache das Corona-Management in Teilen Chinas Marquardt gerade am meisten zu schaffen. Es sei nur dem großen Einsatz der Belegschaft vor Ort zu verdanken, dass man als einer von ganz wenigen Betrieben noch liefern könne.

Sattes Umsatzwachstum 2021 für Marquardt

Der auf Mechatronik und Komponenten für E-Fahrzeuge spezialisierte Autozulieferer aus dem Kreis Tuttlingen macht rund 20 Prozent seines Jahresumsatzes von zuletzt 1,3 Milliarden Euro in China und betreibt dort zwei Werke mit insgesamt 1250 Mitarbeitern.

Auch der zweite Standort im rund Tausend Kilometer von Schanghai entfernten Weihai sei von den Auswirkungen des Corona-Lockdowns betroffen, indes müssten die Beschäftigten dort nicht im Werk übernachten.

Deutsche Industrie durch Teil-Lockdown in China massiv betroffen

Die aus dem strikten Corona-Management in China entstehenden Probleme für deutsche Firmen würden stark unterschätzt, sagte Marquardt. In den vergangenen Monaten habe sich die Lage deutlich verschlechtert. „Wir brauchen hier dringend Lösungen“, sagte er.

Marquardt-Mitarbeiter testen in Rietheim einen Touchscreen. Großflächige Bedienelemente sind im Kommen. | Bild: Marquardt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist es dem Familienunternehmen gelungen, ans Vor-Krisenniveau anzuknüpfen. Rekordwerte beim Umsatz aus dem Jahr 2019 wurden aber knapp verfehlt. Mit 1,3 Milliarden Euro habe der Jahresumsatz 2021 rund 25 Millionen Euro unter dem Wert von 2019 gelegen, sagte der Marquardt-Chef. Gegenüber dem Krisenjahr 2020 entspreche dies einem Zuwachs von gut 12 Prozent.

Zum Gewinn äußert sich Marquardt traditionell nicht im Detail. Der Firmen-Chef sprach allerdings von einem „ordentlichen, aber nicht zufriedenstellenden Gewinn 2021“.

Viele Aufträge im Bereich E-Mobilität

Gepunktet hat der Zulieferer 2021 vor allem mit Systemen für Elektrofahrzeuge. Der Umsatz hier sei 2021 „im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr“ gewachsen, hieß es. Durch einen Großauftrag im „dreistelligen Millionenbereich“ stünde weiteres Wachstum an.

Marquardt fertigt beispielsweise Batteriemanagementsysteme für E-Fahrzeuge, aber auch Software und großflächige Bedienelemente, insbesondere für Premiumhersteller. Zudem hat das Unternehmen auch App-Steuerungen für Smartphones im Programm, mit denen vielfältige Fahrzeugfunktionen bedient werden können. Insbesondere in Asien würde die Technologie nachgefragt, so der Marquardt-Chef.

Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 500 Software-Ingenieure. Im Softwarebereich wurden 2021 schwerpunktmäßig auch Stellen geschaffen. 400 Jobs für „qualifizierte Fachkräfte“ sind derzeit bei Marquardt offen.

Eine Marquardt-Mitarbeiterin prüft am Stammsitz in Rietheim-Weilheim ein Bauteil. 1,3 Milliarden Euro Umsatz hat Marquardt 2021 eingefahren. | Bild: Marquardt

Aussichten für 2022 Der Autozulieferer Marquardt sieht sich vor schwierigen Monaten. „Das aktuelle Geschäftsjahr bleibt herausfordernd“, sagte Firmenchef Harald Marquardt. Anders als geplant werde man „ein zweistelliges Umsatzwachstum 2022 bei weitem nicht erreichen“, sagte er. Aktuell rechne man eher mit Stagnation. Insbesondere die Halbleiterkrise, Materialengpässe und Einschränkungen in China belasten das Unternehmen. 2021 habe man allein durch die Halbleiterkrise drei bis vier Prozent des Umsatzes – etwa 50 Millionen Euro – verloren. (wro)

Unter dem Strich hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren aber Jobs abgebaut. Mit 10.200 Stellen hatte Marquardt Ende 2021 weltweit im Saldo rund Tausend Mitarbeiter weniger als Ende 2018. Am Stammsitz in Rietheim arbeiteten Ende 2021 rund 2000 Menschen, in benachbarten Böttingen etwa 200. Im laufenden Geschäftsjahr sei ein Mitarbeiteraufbau geplant, hieß es. Sowohl in Deutschland als auch weltweit.