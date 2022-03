Die Frage, wie die Bürger angesichts der explodierenden Energiepreise entlastet werden können, treibt so manche Blüte. Eine davon ist der Vorschlag von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er will der Spritpreis an der Zapfsäule deckeln. Die Differenz zum Normalpreis schießt der Staat zu.

Christian Lindners Idee führt zu nichts. | Bild: Christophe Gateau

Abgesehen davon, dass es eigentlich die Aufgabe eines Finanzministers sein sollte, das Geld zusammenzuhalten, macht der Vorschlag aber auch inhaltlich keinen Sinn. Denn von einem Spritpreisdeckel profitieren wohlhabende Haushalte viel stärker als ärmere. Erstere sind deutlich mobiler und vergleichsweise übermotorisiert. Mehr als die Hälfte der Haushalte mit hohen Jahreseinkommen haben zwei oder mehr Fahrzeuge in der Garage. Bei den Armen ist es nur ein Zehntel. Lindners Vorschlag entlastet also die Falschen.

Sowieso sind die Spritpreise der falsche Hebel. Die Gaspreise sind um ein Vielfaches gestiegen und werden länger oben bleiben. Wenn geholfen werden soll, also bitte bei den Heizkosten.