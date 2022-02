Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann steigt dienstlich auch weiterhin in eine „Sardinenbüchse“ der Marke Mercedes-Benz. Anfang der Woche hat der 73-jährige Grüne in Stuttgart sein neues Dienstfahrzeug in Empfang genommen – eine rein elektrische S-Klasse von Mercedes-Benz, Kürzel: EQS. Das Fahrzeug ist das Flaggschiff des schwäbischen Autobauers und erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. Hergestellt wird es CO2-neutral im S-Klasse-Stammwerk in Sindelfingen.

2585 Kilogramm, umgerechnet 523 PS

Seine Leistungsdaten sind beeindruckend. Der Allradantrieb bringt 385 Kilowatt auf die Straße, was umgerechnet rund 523 PS entspricht. Dafür genehmigt sich der 2585 Kilo schwere Mercedes auf Hundert Kilometer laut Herstellerangaben knapp 20 Kilowattstunden Strom – umgerechnet etwa 2,3 Liter Superbenzin. Nach maximal 784 Kilometern heißt es zurück an die Steckdose.

„Mein neues Dienstfahrzeug ist ein sehr gutes Beispiel für nachhaltige Mobilität, made in Baden-Württemberg“, sagte Kretschmann anlässlich der Übergabe des Fahrzeugs vor seinem Amtssitz, der Stuttgarter Villa Reitzenstein. Britta Seeger, Vertriebs-Vorstand von Mercedes-Benz, sprach von einer „großen Ehre und Freude“, Kretschmann das Dienstfahrzeug zur Verfügung zu stellen.

2014 erhält Kretschmann auf dem Schlossplatz in Stuttgart seinnm neuen Dienstwagen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um die Mercedes-Benz S-Klasse 300 BlueTEC HYBRID. | Bild: Sebastian Kahnert, dpa

Tatsächlich haben sich die Schwaben in den mehr als zehn Dienstjahren Kretschmanns an der Landesspitze zu dessen automobilem Haus- und Hoflieferant entwickelt.

Für einen 1,92-Meter-Mann ist selbst eine S-Klasse eine Sardinenbüchse

Vor dem aktuellen EQS ließ sich der 1,92 Meter große Landesvater von einem tannengrünen S-Klasse-Hybrid-Modell durch Baden-Württemberg kutschieren, das er einst spöttisch als „Sardinenbüchse“ bezeichnete. Parallel stieg er für kürzere Strecken in einen Brennstoffzellen-Daimler namens GLC F-Cell.

Ola Källenius, heute Mercedes-Benz-Chef, übergibt Winfried Kretschmann 2018 einen Mercedes-Benz GLC F-Cell, der Brennstoffzellen- und Batterietechnik zu einem Plug-in-Hybrid kombiniert. | Bild: Christoph Schmidt, dpa

Wenn er in Berlin unterwegs ist, nutzt er überdies eine recht betagte vollelektrische B-Klasse. Zu Beginn seiner Dienstzeit war er im Daimler-Modell W 221 – ebenfalls eine schwere S-Klasse – unterwegs. Nur einmal ging Kretschmann in Bayern fremd und gönnte sich einen E-Tron 55 vom Hersteller Audi aus Ingolstadt.

Hält der Mercedes-EQS Beschuss durch Waffen stand?

Privat fährt Kretschmann übrigens schon seit Längerem ein Mercedes-Mittelklassemodel, wahlweise mit Anhänger. Auf dem Land brauche er „ein gescheites Auto“, mit dem er auch mal eine Tonne Sand für den Sandkasten seiner Enkel umherfahren könne, sagte der zweifache Großvater einmal.

Was Baerbock und Özdemir fahren Die Regierungskabinette werden grün und fahren auch so. Nicht nur Winfried Kretschmann fährt dienstlich vollelektrisch. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt künftig in einem luftgefederten Mercedes EQS – Listenpreis ab 135.000 Euro – Platz. Und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir fährt mit seinem Audi E-Tron ebenso wie Familienministerin Anne Spiegel (BMW i4) vollelektrisch. (wro)

Dennoch: Zumindest der Durchsatz an Dienstfahrzeugen ist recht hoch, weswegen sich das baden-württembergische Staatsministerium auch beeilt zu betonen, der Herr Ministerpräsident nutze für längere Fahrten nach „Berlin oder Brüssel“ gerne auch die Bahn.

Mercedes Vertriebsvorständin Britta Seeger zeigt Kretschmann den EQS. | Bild: Mercedes-Benz

Rätselraten besteht indes über die Ausstattung des neuen Kretschmann-Dienstfahrzeugs. Weder das Staatsministerium noch Mercedes-Benz äußern sich zur Frage, ob der EQC gepanzert ist und etwa dem Beschuss durch Handfeuerwaffen standhält. Aus Sicherheitsgründen mache man dazu „keine Angaben“, heißt es. Allerdings hatte der Regierungschef 2012 angekündigt, um Sprit zu sparen, künftig auf eine Panzerung seiner Dienstlimousine zu verzichten.

Ob das noch aktuell ist? Schweigen! Man könne aber davon ausgehen, dass der Ministerpräsident „immer angemessen geschützt sei“, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums dem SÜDKURIER. Dafür garantierten etwa Personenschützer in seiner Umgebung.

Auch zum Preis hüllt man sich in Stuttgart in Schweigen. Klar ist nur, dass Kretschmann den E-Boliden geleast hat, wie Mercedes gegenüber der „Automobilwoche“ bestätigte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fährt eine gepanzerte S-Klasse mit Benzinantrieb. Sie ist fast vier Tonnen schwer und stark gepanzert. Bild: dpa | Bild: Michael Kappeler, dpa

Leasing 900 Euro oder Listenpreis 135.000 Euro

Aus gut informierten Kreisen erfuhr der SÜKURIER, die Kosten orientierten sich „am Listenpreis“ des Fahrzeugs. Gewerbekunden zahlen laut Mercedes-Webseite für den top-motorisierten EQS 580 4-Matic, in dem auch Kretschmann sich fahren lässt, rund 900 Euro Leasinggebühr im Monat bei einer einmaligen Sonderzahlung von rund 27.000 Euro – alles ohne Mehrwertsteuer. Der Listenpreis für den EQS in Grundausstattung beträgt übrigens rund 135.000 Euro.