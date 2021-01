Martin Rau ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Lörrach. Im Interview erklärt er, woran genau es bei den Staatshilfen für Firmen hakt und wo es sogar sehr gut läuft.

Herr Rau, trotz milliardenschwerer Hilfspakete des Staates beschweren sich viele Firmen, dass das Hilfsgeld nicht oder nur schleppend bei Ihnen ankommt. An was liegt das?Die pauschale Kritik stimmt nicht so ganz. Wer beispielsweise die